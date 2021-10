Juve all in su Vlahovic: cifre e accordo, i dettagli del blitz di mercato

La Juve avrebbe in mano la proposta giusta per convincere Vlahovic e Commisso già a gennaio: ecco i dettagli, ma i viola preparano la mossa a sorpresa.

Le nubi non si sono dissipate a Firenze. Nonostante le buone prove, Dusan Vlahovic resta un caso, e la strada sembra ormai essere tracciata. Commisso sa bene che deve venderlo per non svalutate un prezzo altissimo. Il mancato rinnovo, sbandierato pubblicamente, ha messo il club nelle condizioni più delicate. Venderlo diventa un’esigenza, farlo in ritardo potrebbe dire perdere soldi. Anche pesanti.

Ecco quindi che si apre una strada per gennaio, e a togliere gli ostacoli per le società è stato proprio il numero uno dei viola, con una mossa a sorpresa. La valutazione resta quindi alta, ma c’è la possibilità di trattare direttamente col club, mentre il calciatore avrebbe già espresso il suo desiderio.

Vlahovic, Juve in corsa: Commisso gioca la sue carte e il mercato si accende

La mossa di Commisso ha radici lontane. La ha meditata con l’uscita pubblica sul mancato accordo, e ora la porta avanti a fari spenti. Pare infatti che i viola abbiano lanciato segnali ai club interessati a Vlahovic. C’è la disponibilità a vendere e un prezzo già fissato. Per gennaio. Si parla di una cifra fra i 60 e i 70 milioni, senza sconti, prendere o lasciare. Ecco quindi che la Juve si sta facendo avanti, così come il Manchester City. Al momento sarebbe tagliato fuori l’Atletico Madrid, che ha già Griezmann in grande forma.

Il New York Times rivela inoltre notizie già trapelate in Italia sulla volontà di Commisso di cederlo nei prossimi mesi, e Agnelli e Cherubini si preparano alla mossa. Potrebbero fare leva sulla volontà del calciatore, che si trasferirebbe ben volentieri in bianconero. A quel punto mancherebbe un dettaglio non da poco. La cifra richiesta è infatti molto elevata al momento per i bianconeri, che meditano di abbassarla o comunque di rateizzarla. E in quel caso bisognerà capire se Commissio sia disposto a trattare ancora. La pista però è calda, e la sensazione è che già a gennaio Vlahovic potrebbe salutare Firenze.