Le big dal valore infinito: le rose hanno un buon peso?

Il valore delle rose per le big cresce o diminuisce in base ai risultati. Valori (quasi) standard per le migliori squadre del nostro campionato di Serie A.

C’è un elemento fondamentale nella crescita collettiva di una squadra: quella che riguarda la quotazione dei suoi calciatori. Tanti sono i parametri che vengono stilati dagli esperti per stabilire quale sia il valore effettivo delle big e delle sue rose, a volte anche con relative sorprese.

Non sempre la prima squadra del campionato in classifica o quella che addirittura vince un titolo è la più quotata sul mercato, paradossalmente. L’Inter, nella fattispecie, è seconda nella graduatoria degli esperti, quotandosi intorno ai 580 milioni di euro circa. Il valore della squadra nerazzurra porta così a collocarla come la seconda big sul mercato, nelle rose italiane evidentemente c’è chi è piazzata meglio.

Qui arriva la sorpresa perché – nonostante i risultati un po’ zoppicanti – è la Juventus a mantenere il primato in questa classifica. Evidentemente si campa… di rendita, anche dopo aver ceduto il fardello chiamato Cristiano Ronaldo. La Juventus è quotata intorno ai 640 milioni di euro, la quotazione aumenta soprattutto per gli under 23, a ogni latitudine. Il prezzo di Paulo Dybala invece decresce così come di altri campioni, che spesso solo d’ingaggio hanno i maggiori ostacoli sul mercato.

La crescita delle altre squadre

In effetti, constatare come Juventus e Inter, messe insieme, valgano quasi un miliardo e duecento milioni di euro circa fa riflettere come il calcio italiano sia ricco. Ma soltanto in apparenza, perché molti calciatori – seppur ben quotati – sono praticamente invendibili. Un po’ per l’età, un po’ per i mega contratti che hanno ricevuto: nessuno è in grado di garantire certe cifre. Perciò qualcuno dei big si accaserà solo dopo aver ricevuto lo svincolo di contratto e passerà ancora del tempo.

Cresce nettamente il valore del Napoli, che si attesta intorno ai 540 milioni di euro. La crescita arriva soprattutto dai centrocampisti, degni di una big che ha iniziato il campionato in maniera eccellente. I vari Fabian Ruiz, Anguissa e altri ancora hanno un prezzo lievitante, gli esperti stanno notando decisamente grandi miglioramenti.

Così come quelli del Milan, che sono oggettivamente importanti. La rosa rossonera vale meno di 500 milioni ma può crescere nel corso del tempo: se la squadra titolare media ha 23 anni circa, siamo sicuri che i prezzi aumenteranno.

Per l’Atalanta ben 420 milioni di euro di rosa a disposizione, ma varrà molto di più in caso di cessione. Più o meno gli stessi valori della Roma, e qualche milioncino in meno della Lazio: hanno entrambe dei fuori rosa, quelli biancazzurri sul mercato valgono decisamente meno.