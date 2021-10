Dionisi, ti ricordi? L’Empoli è un ex amore…imbufalito

Alessio Dionisi sfida l’Empoli, una parte del suo passato. Trascorsi vincenti e felici quelli in Toscana, con un addio che ha lasciato l’amaro in bocca.

Per Alessio Dionisi il match del Sassuolo contro l’Empoli non sarà di certo banale. Intanto per conquistare tre punti e migliorare una classifica che poteva essere senza dubbio migliore. Poi, anche per il passato che bussa, non proprio ingombrante ma sicuramente meritevole di tanti ricordi.

A distanza di qualche mese Dionisi torna a vedere i colori biancazzurri della squadra toscana, che la scorsa stagione con il mister in panchina vinse il campionato di Serie B. Sembra davvero un’altra epoca sia per l’Empoli che per il tecnico, l’addio non fu di certo consumato con sorrisi, baci e abbracci.

La proprietà Corsi aveva confermato il tecnico, parlandone benissimo nelle trasmissioni tv all’indomani della promozione nella massima serie. Come un mister su cui puntare per il futuro e aprire un ciclo, ma le perplessità del tecnico stavano cominciando ad emergere.

Così, ecco le prime voci di trattative con altre società, la Sampdoria aveva fatto un sondaggio, poi il Sassuolo e altre ancora sul taccuino. L’Empoli decise di separarsi dal tecnico avendo già pronta la soluzione rodata, ovvero richiamare in sella Aurelio Andreazzoli.

Il gioco di qualità

In effetti l’Empoli visto in campo la scorsa stagione aveva già buoni meccanismi, che l’esperto Andreazzoli sta cercando di affinare per la massima serie, soprattutto sul versante dei sistemi difensivi.

Il gioco di Dionisi era necessariamente offensivo nel torneo cadetto, perché quell’Empoli aveva tutte le chance giuste per poter colpire. Intanto facendo emergere i giovani, punto sempre caro dalle parti del “Castellani”. Fabiano Parisi sulla fascia sinistra, ma soprattutto Samuele Ricci in mezzo al campo hanno compiuto un vero e proprio salto di qualità.

Così come in attacco la sicurezza maggiore di Leonardo Mancuso ha portato un salto di qualità, non è un caso che l’attaccante abbia deciso con un suo gol il match contro la Juventus.

Alessio Dionisi vinse un campionato con una difesa di ferro, forse pareggiando un po’ troppo secondo gli standard della Serie B. Ora al Sassuolo sta cercando di promuovere un gioco diverso da quello di Roberto De Zerbi, senza snaturare le caratteristiche dei suoi elementi.

In particolar modo l’attenzione è sempre riversata ai giovani. Non è un caso che in cabina di regia è confermato Davide Frattesi, mentre in attacco Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca hanno maggiori responsabilità dopo la cessione di Ciccio Caputo.

Vincere contro l’Empoli è il prossimo comandamento. Ma senza rimpianti e rammarichi – almeno da una parte – perché un campionato di Serie B non si conquista così semplicemente.