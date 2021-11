Conte porta al Tottenham i fedelissimi: 3 nomi per il mercato

Conte potrebbe rivoluzionare il Tottenham chiedendo a Paratici almeno 3 fedelissimi sul mercato: ecco i nomi.

Che Paratici abbia l’occhio sempre vigile sui calciatori di Serie A lo dimostrano gli innesti di Gollini e Romero. Se a questo dato si somma la forte identità che Conte dà alle sue squadre tramite alcuno fedelissimi, è lecito pensare che la caccia sia aperta ai calciatori della Serie A. L’arrivo del tecnico a Londra servirà a firmare il contratto, ma anche a fare il punto su chi sarà utile alla causa e sulle pedine che poco sono funzionali al suo gioco.

Sarà un’opportunità per riflettere subito sulle mosse da preparare nel mercato invernale, con un occhio chiaramente a qualche “vecchia conoscenza” del tecnico. È evidente che nonostante il rinnovo, Lautaro Martinez potrebbe diventare un obiettivo degli Spurs. Con Kane a fare il ruolo svolto all’Inter da Lukaku, l’argentino farebbe da partner perfetto. Ecco quindi che Conte potrebbe chiedere di riflettere sull’innesto, e se Kane dovesse partire, con la cifra eventualmente da incassare si potrebbe valutare anche l’opportunità di puntare Vlahovic. Non solo l’attacco però, perché almeno altri tre calciatori potrebbero essere sondati.

Conte al Tottenham: sul mercato caccia aperta ai fedelissimi

Il vero motore delle squadre di Conte è sempre stato il centrocampo. Alla Juve una mediana di grande qualità gli ha permesso di aprire un ciclo, poi interrotto sempre da lui alla guida dell’Inter. Lo ha fatto con idee e muscoli nella zona nevralgica del campo, ed è evidente che pedine come Barella, e soprattutto Brozovic, potrebbero rientrare nei piani degli Spurs. Per il primo serve uno sforzo notevole, mente il croato ha una situazione contrattuale che di sicuro favorirebbe la trattativa.

Anche in difesa qualcosa potrebbe arrivare dai nerazzurri. Su tutti De Vrij, ma anche Bastoni potrebbe essere fra i pensieri del Tottenham. Conte lo ha lanciato, migliorato e trascinato fino alla chiamata in nazionale. In passato i londinesi hanno anche sondato Perisic, che non chiuderebbe le porte. Non buone notizie quindi per l’Inter, che farà le barricate per resistere alle chiamate di un ex che ormai è un avversario.