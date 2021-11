Blitz portato a termine con successo: Antonio Conte allenerà il Tottenham e ci sono già i dettagli e le cifre dell’affare.

Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Tottenham. Dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo, il club è tornato a dare la caccia all’ex Juve e Inter. Mattinata convulsa in casa degli Spurs, che hanno messo il tecnico italiano in cima alla lista dei desideri ed hanno chiuso la trattativa con il benestare di Fabio Paratici. I due avevano già lavorato insieme alla Juve, e sono pronti ad una nuova sfida in Premier.

Bruciata quindi la concorrenza del Newcastle, pronto ad offrire una panchina all’allenatore dalla prossima stagione, e del Manchester United, che in caso di esonero di Solskjaer, aveva già scelto di affidare al pugliese il ruolo in panchina. Trattativa chiusa quindi e circolano già i dettagli dell’affare.

Conte al Tottenham: ecco i dettagli dell’accordo

Manca solo l’ufficialità, che nelle prossime ore potrebbe essere lanciata con un comunicato dal club. In Inghilterra però la notizia è data per certa, e trova conferme anche in Italia. Antonio Conte è pronto a firmare, e avrebbe trovato l’accordo da pochi minuti. Si unirà agli Spurs con un contratto biennale, e firmerà fino al 2023.

Non ci sono ancora notizie certe sulle cifre che andrà a percepire, ma circolano voci su una intesa trovata con Paratici per lavorare anche insieme sul mercato. Conte è atteso già oggi a Londra per mettere l’accordo nero su bianco e iniziare già da domani la sua prima seduta di allenamento.