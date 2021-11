Juve, un ritorno, la rinuncia e due esuberi: il piano per arrivare a Vlahovic

La Juve rinuncia ad un obiettivo per arrivare a Vlahovic: pronto un ritorno low cost e alcuni esuberi.

Il piano è uno, e non sarà facile. Allegri dovrà centrare l’obiettivo Champions, traguardo minimo per non archiviare la stagione nei cassetti meno luccicanti e più polverosi della storia bianconera. Il campionato è lungo, ma la sensazione è che non basterà al tecnico ritrovare l’identità e rivedere i suoi piani di gioco.

La Juve ha bisogno d’altro. Di un bomber in grado di segnare, perché i numeri di Morata, che calcia poco e segna ancora meno, e l’assenza di un centravanti vero, sono dati ormai chiari e preoccupanti. Anche in mediana serve qualche innesto, ma tentare un doppio colpo nel mercato di gennaio, sembra praticamente impossibile. Ecco quindi che gli sforzi saranno concentrati su Vlahovic, e per tentare la Fiorentina e il serbo, serviranno rinunce pesanti.

Juve, i nomi in uscita e una rinuncia: il piano per Vlahovic

Ogni discorso è prematuro, ma va affrontato subito. La Juve vuole Vlahovic, e ne avrebbe tremendamente bisogno. Con Commisso la strada è in salita per le cifre, ma la volontà di vendere è chiara, nonostante ci sia da fare i conti con una richiesta altissima. Ecco quindi che arriva la prima rinuncia. L’obiettivo Aurelian Tchouameni, che ad Allegri e al club piace molto, sembra quindi essere congelato. Impossibile prendere il centrocampista francese e il serbo insieme, ed ecco quindi che in mediana su potrebbe aprire un dialogo per riportare a Torino Rovella, che sta facendo molto bene, o Witsel, senza grossi esborsi.

C’è bisogno però anche di cessioni. Ramsey e Rabiot sono gli indiziati principali, ma non hanno gran mercato, Bentancur non sembra cedibile ma ormai non è intoccabile. E visti i problemi, l’uomo che ha più mercato e quindi potrebbe essere sacrificabile è Kulusevski. Attenzione anche a McKennie. Le ultime prove stuzzicano diversi club in Premier, e se dovesse servire il suo addio per finanziare l’arrivo di Vlahovic, potrebbe concretizzarsi la partenza.