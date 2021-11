Non solo la monetina a Reina: in Atalanta Lazio c’è un ferito

Arriva un’altra denuncia dopo il match fra Atalanta e Lazio: oltre a Reina, anche un altro uomo sarebbe stato ferito da un oggetto.

I tifosi dell’Atalanta non si sono limitati solo al lancio di una monetina che ha colpito Pepe Reina. Sarebbe volato anche altro durante una partita in cui la rivalità fra squadre e tifoserie, e il confronto acceso in campo, hanno scatenato la furia dei tifosi. Hanno superato però ogni limite, e ora la società dovrà rispondere di un altro uomo rimasto ferito nel corso della partita.

Si tratta di un operatore televisivo, che ha avuto problemi a causa di un oggetto piovuto in campo dagli spalti. E a giudicare dalla portata e dal peso, verrebbe da dire che fortunatamente gli è andata bene.

Atalanta Lazio, oltre a Reina resta ferito un operatore: “Possibile che non ci sia un colpevole?”

La denuncia arriva tramite i social. Un operatore televisivo, con la postazione situata alle spalle della porta difesa da Reina, è stato colpito ad una gamba da un seggiolino arrivato dagli spalti. Lo ha chiarito lo stesso interessato, ed ha aggiunto dettagli che non lasciano spazio alle interpretazioni. Nella sua denuncia ha infatti allegato una foto dei soccorsi ricevuti in campo.

Il resto lo ha affidato a parole che danno la dimensione di quanto abbia rischiato. “Uno steward è corso a sincerarsi delle mie condizioni, ed è arrivato anche il responsabile della sicurezza dell’Atalanta. La mia domanda per è una sola. Possibile che siano riusciti ad individuare chi ha lanciato una monetina, e non si siano accorti di un seggiolino blu da 50 centimetri per 50?“ Che fortunatamente lo ha colpito ad una gamba e non al capo, provocandogli una ferita che si risolverà. Resta però il dubbio sulla sicurezza, violata da un gesto di sicuro molto pericoloso.