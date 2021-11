Designazioni arbitrali: la decisione ufficiale su Maresca. E non solo.

Arriva la decisione ufficiale su Maresca dopo le designazioni arbitrali: scelta netta anche per un altro fischietto della Serie A.

Gli appelli degli allenatori, le squalifiche e le pubbliche accuse, si sono mixate con alcune recenti prestazioni negative dei fischietti italiane, innescando polemiche infuocate. Dopo il disastro in Roma Milan, nel mirino è finito Fabio Maresca, che paga una giornata storta e probabilmente anche le colpe dei colleghi.

Le partite in questa stagione, danno la sensazione che gli arbitri siano sotto pressione, e che paghino forse la scarsa dimestichezza con le dinamiche che appartengono più ai calciatori che a chi dirige i match. La scelta su Maresca però è netta. E non riguarda solo lui.

Designazioni arbitrali: non solo Maresca, sono due gli arbitri out, decisione ufficiale

Fabio Maresca è stato fermato dopo la discutibile direzione arbitrale di Roma Milan. Il suo nome non compare nelle designazioni arbitrali, e dalle scelte si evince che anche un altro direttore di gara incassa lo stop. Si tratta di Mazzoleni che nel match al centro delle polemiche era in sala Var.

Non è ancora chiaro per quante partite i due fischietti resteranno lontani dal terreno di gioco, ma arriva un primo pesante freno dopo un inizio di campionato in cui la classe arbitrale ha mostrato evidenti limiti. La rivoluzione di Trentalange potrebbe partire da questa decisione, in attesa di un turno, il prossimo, in cui la classe arbitrale sarà di sicuro seguita con estrema attenzione.