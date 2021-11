Milan, inarrestabile Kjaer: premio prestigioso in arrivo

Simon Kjaer è stato candidato a un importante premio, uno dei più prestigiosi per quanto riguarda l’Italia e la città di Milano: l’Ambrogino d’oro.

Il momento d’oro per Simon Kjaer continua. Da un paio d’anni a questa parte il difensore danese è uno dei più forti non solo del nostro campionato, ma d’Europa. Lo ha dimostrato la scorsa stagione con la maglia rossonera, diventando un pilastro della retroguardia nella cavalcata verso la Champions. Ma lo ha dimostrato anche agli Europei con la Danimarca e in questo inizio di stagione al Milan.

Prestazioni e comportamenti che hanno trasformato il timido e insicuro calciatore di Roma e Atalanta in un centrale difensivo di grandi affidamento. E soprattutto in un uomo in grado di mantenere calma e sangue freddo nelle situazioni più complesse, che non riguardano solo le scelte di campo, ma anche quelle nella vita.

Leggi anche -> Simon Kjaer, capitano esemplare: il Milan già lo sapeva

Più che le sue prestazioni, nessuno dimenticherà infatti la lucidità avuta durante il malore avuto in campo da Christian Eriksen nella gara di Euro 2020 tra Danimarca e Islanda. Da capitano vero, ma soprattutto da persona di grande spessore, Simon nell’occasione non solo ha subito tolto la lingua dalla gola del compagno per evitare uno strangolamento, ma ha anche comandato la squadra per difendere la sua privacy, consolando anche la moglie nel momento più difficile. Per questo motivo potrebbe essere candidato a un premio importantissimo.

Seocndo quanto riferito da Libero, il difensore rossonero sarebbe tra i candidati non solo per la vittoria del Pallone d’Oro, il più importante premio individuale calcistico, ma anche dell’Ambrogino d’Oro. Il riconoscimento principale conferito dal Comune di Milano, in passato già assegnato a cantanti e personalità dello spettacolo come Fedez e Chiara Ferragni, potrebbe andare proprio a Kjaer per quanto accaduto in Danimarca-Islanda.

Potrebbe interessarti -> Il Milan esce allo scoperto: “Siamo i più forti d’Italia”

Nell’occasione infatti Simon, capitano del Milan e della Danimarca, ha mantenuto grande freddezza, probabilmente salvando la vita al suo compagno di squadra Christian Eriksen, trequartista che fino allo scorso anno ha vestito la maglia dell’Inter, altra squadra della città meneghina.

Per questo motivo l’amministrazione cittadina starebbe pensando seriamente di conferire a lui una delle massime onoreficenze in Italia. Per sottolineare ancora una volta quanto sia stato davvero eroico in quell’occasione. Ben più che in qualche salvataggio in area. Perché un gol non vale una vita, mai.