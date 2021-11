Voci clamorose dalla Francia: il big del Psg va già via, è rottura

In Francia sono certi, non ci sarebbe solo Wijnaldum con il mal di pancia al Psg: un altro big è pronto a dire addio, è rottura.

Wijnaldum ha lanciato la bomba circa un mese fa. E ieri è tornato a parlare della sua esperienza al Psg. Lo ha fatto ribadendo nuovamente di non essere contento dello status da riserva di lusso. Ha potuto scegliere la sua destinazione l’olandese, che dopo la rottura con il Liverpool ha deciso di approdare nella squadra dei sogni.

E quella concorrenza, fra giocatori di grande livello, e giovani in rampa di lancio, lo sta fortemente condizionando. Non c’è solo Wijnaldum però al passo d’addio con il Psg, che incassa anche la richiesta di un altro big. Pare infatti che il calciatore sia deciso a lasciare il club immediatamente, con una risoluzione del contratto che sarebbe clamorosa.

Psg, non solo Wijnaldum: rottura con Sergio Ramos?

Dalla Francia lanciano una bomba che potrebbe esplodere nel mercato di gennaio. Pare infatti che Sergio Ramos abbia comunicato al club l’intenzione di dire addio al club, stracciando un contratto faraonico che in estate ha fatto molto discutere. Zero presenze, nessuna possibilità di vedere il campo, e un trattamento alla pari degli altri. Sarebbero queste le cause alla base di un addio che potrebbe avvenire immediatamente.

L’infortunio ha condizionato pesantemente il suo rendimento, e pare che insieme all’entourage e ai dirigenti si stia cercando una strada condivisa per interrompere il contratto. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare addirittura annunci ufficiali. Dalla Francia ne sono certi, e in quel caso ci sarebbe la fila per tentare l’ex bandiera del Real Madrid.