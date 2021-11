Derby Milan-Inter, i tifosi nerazzurri esultano: il motivo

A pochi giorni dall’attesissimo derby Milan-Inter, gara chiave per la corsa allo scudetto, i tifosi nerazzurro possono esultare: merito dell’arbitro Doveri.

Il countdown per il primo derby della Madonnina di questa stagione sta per terminare. Milan-Inter è alle porte e mai come quest’anno sembra davvero importante per la corsa scudetto. Nonostante la stagione sia iniziata da poco, la stracittadina di Milano potrebbe servire a definire definitivamente le gerarchie in campionato. Napoli permettendo, ovviamente.

La distanza tra i rossoneri di Pioli e i Nerazzurri di Simone Inzaghi in sole 11 giornate è infatti già piuttosto ampia. Per il momento sono 7 i punti che dividono le due squadre meneghine. Una sconfitta dell’Inter potrebbe quindi portare il divario addirittura a 10 lunghezze. Un distacco ancora colmabile, certo, ma con molta difficoltà.

In caso di pareggio, le cose rimarrebbero simili a come sono adesso, e ad approfittarne potrebbe essere solo il Napoli, qualora riuscisse a vincere la sua gara interna con il Verona. Discorso totalmente riaperto invece in caso di successo dei nerazzurri. Con il Milan a sole 4 lunghezze di distanza e una grande iniezione di fiducia, mettere fuori dai giochi i campioni d’Italia sarebbe davvero inopportuno. Una prospettiva di successo che esalta i tifosi nerazzurri, accompagnati nel loro ottimismo anche da un’altra buona notizia: la designazione dell’arbitro Doveri.

Doveri arbitra il derby Milan-Inter: i precedenti favoriscono i nerazzurri

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la gara tra Milan e Inter, il big match del dodicesimo turno di Serie A. Un fischietto di grande esperienza e affidabilità, che regala ottimi ricordi a entrambe le squadre. Sia Milan che Inter vantano infatti un bilancio positivo con il direttore di gara romano.

Entrambe sono state arbitrate da Doveri in 22 occasioni. Per i rossoneri, i risultati sono stati 13 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte, con 2 cartellini rossi subiti (per doppio giallo) e ben 6 rigori a favore. Per i nerazzurri invece 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 3 rossi diretti e un doppio giallo e soli 3 rigori a favore. Dando una rapida occhiata, dunque, la designazione sembrerebbe leggermente favorevole per il Milan. Ma la cabala dice che non è così.

Restringendo il campo infatti ai soli incroci tra Milan e Inter, due volte il direttore di gara è stato Doveri e in entrambi i casi a trionfare alla fine è stata proprio l’Inter: 0-2 nel settembre 2019, 0-3 nello scorso febbraio, in quella stracittadina che di fatti mise la parola fine ai sogni di scudetto del Milan.