Champions, come passa il turno il Milan: tutte le combinazioni

Il Milan è quasi fuori dalla Champions League, ma ci sono ancora delle speranze: tutte le combinazioni che premierebbero i rossoneri.

Champions, Europa League o fuori da tutto? In due gare il Milan si gioca il suo futuro nelle competizioni del Vecchio Continente. Mancano solo due partite per cercare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo: qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della prossima Champions a discapito di Porto e Atletico Madrid.

I rossoneri sono attesi in tal senso da una doppia sfida delicatissima. Al ritorno dalla pausa per le Nazionali, subito dopo la gara di Firenze con la viola, andranno a giocarsi le residue speranze in Champions al Wanda Metropolitano contro l’Atletico di Simeone e Luis Suarez, apparso in questa stagione tutto meno che irresistibile.

Nell’ultima sfida di questa difficilissima stagione europea rossonera, invece, la squadra di Pioli ospiterà al Giuseppe Meazza il Liverpool. Per quella che potrebbe essere la partita dei miracoli, o forse l’ultima passerella contro l’implacabile squadra di Klopp prima di dedicarsi solo alle cose del nostro campionato. Ma quali risultati qualificherebbero il Milan agli ottavi? E quali proietterebbero la squadra al terzo posto, e quindi ai playoff di Europa League con le seconde dei gironi?

Milan in Champions: le combinazioni che qualificano i rossoneri

Diciamolo con chiarezza: dopo il pari con il Porto, la qualificazione è appesa a un lumicino per il Milan, e non è del tutto nelle mani dei rossoneri. Per passare il turno, la squadra di Pioli dovrebbe regolare l’Atletico fuori casa e superare anche il Liverpool in casa. Due risultati già di per sé molto complicati, ma che dovrebbero anche essere accompagnati da una combinazione di risultati favorevoli sugli altri campi.

In particolare, il Porto dovrebbe perdere con il Liverpool e pareggiare con l’Atletico all’ultima giornata. Oppure dovrebbe perdere con entrambe le squadre, ma solo a patto che il Milan riesca nell’impresa di conquistare il Wanda Metropolitano con una differenza reti migliore rispetto ai Colchoneros.

In alternativa, il Milan si qualificherebbe anche se il Porto pareggiasse con il Liverpool e perdesse con l’Atletico all’ultima giornata, ma sempre facendo attenzione alla differenza reti. Insomma, ai rossoneri potrebbe non bastare vincere entrambe le gare. E questo rende l’impresa davvero ardua. Se riuscisse in questo vero miracolo sportivo, il Milan raggiungerebbe l’Atalanta 2019/20, unica squadra ad aver conquistato gli ottavi con 1 punto nelle prime quattro gare.

Vincendo entrambe le partite ancora in ballo, i rossoneri avrebbero comunque buone possibilità di arrivare al terzo posto, che significherebbe ‘retrocessione’ in Europa League. Un’eventualità che scalda meno il cuore dei tifosi, ormai proiettati soprattutto su un campionato che potrebbe diventare storico.