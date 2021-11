I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 6 novembre 2021

Buongiorno a tutti e buon sabato, anche in questo week-end, il palinsesto propone diverse le partite interessanti da seguire. In Italia dopo le gare di coppa, che ha visto le squadre italiane, uscire finalmente tutte senza sconfitte, torneranno diverse gare importanti e su tutte il derby di Milano. Derby che quest’anno, vedrà di fronte una delle due attuali capoliste incontrastate, contro i campioni in carica dell’Inter, attualmente terzi in classifica. Anche in Inghilterra sarà derby e all’Old trafford, scenderanno in campo lo United contro il City, per uno dei confronti più sentiti della Premier. In Germania invece, a tenere banco sara’ sicuramente la sfida tra Lipsia e Dortmund anche se, da seguire con attenzione, ci sarà la sfida della Bayern Arena tra i campioni in carica del Bayern Monaco e i rognosissimi sfidanti del Friburgo, vera sorpresa di questo primo scorcio di Bundesliga; Anche questa settimana quindi, il palinsesto si presenta come abbastanza interessante anche se decisamente meno complicato di quello della settimana scorsa.

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 3 campionati europei: Italia, Germania e Inghilterra.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Cagliari-Atalanta

Lipsia-Borussia Dortmund

Bayern Monaco-Friburgo

Manchester United-Manchester City

Stoccarda-Arminia Bielefeld

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 6 novembre 2021. Si tratta di una cinquina a quota 9, da giocare entro le 13:30 di oggi

Cagliari-Atalanta: X2 e multi-gol 2-5

Lipsia-Borussia Dortmund: GG

Bayern Monaco-Friburgo: GG

Manchester United-Manchester City: GG

Stoccarda-Arminia Bielefeld: multi-gol casa 2-4

Gli altri consigli del week-end

