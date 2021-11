Gigi Buffon, prima volta a quasi 44 anni: il record più brutto

Per Gigi Buffon i record arrivano anche… in negativo. In Serie B nuove esperienze ma anche nuove delusioni per il portiere attualmente al Parma.

Le prime volte non si scordano mai. Nemmeno quando si parla al negativo, perché questa stagione 2021-2022 non sembra essere così felice per Gigi Buffon. Al Parma le cose non vanno per come previsto, la squadra di Enzo Maresca sembra non avere l’amalgama giusta per reggere il passo con le squadre di testa.

In effetti la falsa partenza ha fatto innervosire i tifosi e intristire Gigi Buffon, maltrattato dagli attaccanti di Serie B come se fosse un portiere qualunque.

Il Parma in cadetteria ha subito 16 gol in dodici partite, più di un gol a partita dunque per Buffon che non sa più a quale santo votarsi. Squadra costruita male? Difesa ancora non registrata? Sono questi i dubbi dell’ambiente ducale, che potrebbero sfociare nell’esonero di Enzo Maresca, la cui posizione si è fatta sempre più indifendibile, almeno secondo i tifosi.

Per ora è stato confermato dal direttore sportivo Javier Ribalta, ma non sono escluse a priori novità per quanto riguarda la panchina. Intanto le statistiche hanno regalato un brutto record al portiere che vinse il mondiale nel 2006.

Un triste colpo… di Coda

La gara di oggi contro il Lecce, giocata alle 14, ha stabilito un triste record sportivo per Gigi Buffon. Il portiere non aveva mai subito quattro reti nella sua carriera – in partite ufficiali – nel corso del primo tempo. Certo, qualche volta aveva subito una quaterna nella sua storia sportiva (due esempi juventini: nel 2004 contro il Lecce, nel 2017 a Cardiff), ma mai aveva rimediato quattro gol nel corso dei primi quarantacinque minuti.

Il merito è del Lecce, completamente trasformato nelle ultime settimane. La squadra di Marco Baroni sta diventando una sorta di caterpillar davanti al proprio pubblico. Lo aveva già dimostrato nel giorno dei Santi sconfiggendo il Cosenza per 3-1 al “Via del Mare”, lo ha confermato oggi con quattro gol che hanno schiantato le velleità ducali.

Mattatore di giornata Massimo Coda, già menzionato nei precedenti articoli, autore di una tripletta e sempre più leader della squadra pugliese, e rete del 3-0 provvisorio di Strefezza, un brasiliano con colpi di talento abbaglianti.