Il “povero” West Ham batte il Liverpool: il dato lascia senza parole

Il West Ham incanta la Premier battendo il Liverpool, con un dato curioso che balza subito agli occhi degli appassionati inglesi e non solo.

A volte le favole esistono. Anche quando c’è di mezzo la Premier League con i “poveri” che possono battere i club più ricchi. Beninteso, i club inglesi hanno sempre più denaro di quelli italiani, ma quando il West Ham riesce a battere il Liverpool, avendo quasi cinquecento milioni in meno da mettere sul banco, la notizia diventa succulenta.

Il West Ham quest’anno non è più una sorpresa, in questa stagione ha spesso dato ben più di un motivo per essere applaudita. Dal cannoniere Michails Antonio a un gruppo composto di buone individualità, la squadra londinese è ora terza in classifica e con 23 punti ha effettuato il sorpasso proprio su quella allenata da Jurgen Klopp.

Così, il 3-2 finale sorprende – ma fino a un certo punto – la favola del “povero” West Ham trova spazio nella domenica prima della sosta per le nazionali. La vittoria contro i reds è certificata da una prestazione corale importante.

Si sogna con pochi milioni

La domenica di gloria è iniziata al London Stadium con l’autogol di Allison dopo quattro minuti, che ha permesso ai padroni di casa di partire col piede giusto. Il pareggio del Liverpool è arrivato al 41° minuto, grazie ad Alexander Arnold. Nella ripresa, però, i dettami di David Moyes sono stati importanti, con un Jarrod Bowen che diventa l’uomo del match.

Al 67° regala l’assist per il 2-1 dello spagnolo Pablo Malla, ripetendosi poi dopo sette minuti, consentendo a Kourt Zouma di siglare il gol del 3-1. Inutile poi il gol di David Origi, a chiudere la contesa.

Terzo e soddisfatto, il West Ham ha 23 punti e un valore di rosa di … 354 milioni. Il Liverpool appena battuto arriva a 866 milioni, il Manchester City che ha gli stessi punti del WH addirittura arriva a un miliardo e otto milioni. In questa classifica dei paperoni, il Chelsea arriva a quota 891 milioni. Ma a volte il denaro non è proprio tutto, se si sanno usare i piedi al momento giusto.