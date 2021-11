Il centrale di ghiaccio: Svoboda è garanzia Venezia

Micheal Svoboda è uno dei tanti emergenti nel Venezia. L’austriaco punta a un buon campionato per maturare e diventare in futuro anche uno degli elementi più interessanti da proporre sul mercato estivo.

C’è ancora tanto cammino da fare, ma il viatico sembra quello giusto. Per Micheal Svoboda la prima avventura in Serie A prosegue con il Venezia tra gli alti e bassi di una classifica che ancora è da monitorare per bene. Chiaramente il campionato dei lagunari non sarà rose e fiori, se ci sarà la salvezza questa passerà da tanti scontri diretti vinti e da tante sofferenze patite nel corso del tempo.

Sofferenze che coinvolgono particolarmente la difesa e i suoi difensori, che non dovranno mai perdere l’orizzonte e mollare la presa. La grinta di Micheal Svoboda è l’esempio ideale per i calciatori del Venezia, perché l’austriaco pur non essendo un calciatore dalla tecnica finissima è l’elemento ideale da mostrare per spirito di sacrificio.

Centrale di un metro e novantacinque centimetri, ha raggiunto la Serie A insieme al Venezia dopo aver vinto i playoff contro il Cittadella. Crescendo nel corso del tempo così come è maturato l’intero gruppo lagunare di Paolo Zanetti, abile a conquistare la massima serie dopo una ventina d’anni.

L’austriaco che fa da esempio

Di Micheal Svoboda l’ambiente lagunare ne parla benissimo. Uno di quei classici calciatori da prendere ad esempio, la serietà è una caratteristica mai mancata nel centrale difensivo, che può essere adattato sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

C’è abbondanza in difesa, ma un po’ in tutti i reparti, per il Venezia, che ha un esercito di calciatori, ancora alla ricerca di un assemblaggio ben definito. Tra questi anche l’austriaco Schnegg, proprio lodato dal suo connazionale Svoboda che ne attende l’esplosione sportiva nel nostro campionato.

Svoboda è un austriaco… con significato ucraino. Questo termine significa libertà, quella che lo stesso Svoboba sembra praticare in campo con la sua padronanza dei mezzi. Perché il punto forte è la marcatura, andando a pressare direttamente il centravanti avversario, sfruttando così le lunghe leve del suo fisico.

La sua carriera è decollata nel Stadlan e poi nel Swarowski Tirol, una squadra che aveva… gioielli in presidenza ma anche in campo. È arrivato senza grossi proclami a Venezia e ha ottenuto un rinnovo di contratto sino al 2024, a dimostrazione di come l’ambiente sia soddisfatto del suo apporto alla causa.

Tra gli attaccanti ha ammesso di aver sofferto il “piccolo” Ignacio Pussetto, che ha fatto ammattire i lagunari alla seconda giornata di campionato. Proprio per questo sta studiando sul come migliorarsi quando affronterà altri elementi veloci e scattanti.