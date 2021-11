Sorpresa Samp, Ferrero vola a Dubai: il motivo è incredibile

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è volato a Dubai negli scorsi giorni. Il motivo? C’entra Pechino Express.

La Sampdoria sta attraversando uno dei periodi più difficili dell’epoca Ferrero. Nelle ultime settimane, però, i tifosi della squadra genovese hanno notato l’assenza sugli spalti di Marassi del presidente blucerchiato, Massimo Ferrero. Un’assenza strana, particolare, inconsueta, che ha alimentato più di qualche malumore e di qualche pettegolezzo.

Non è un segreto che la società sia perennemente in vendita, e che in un futuro non lontano potrebbe anche passare di mano. E non è un segreto nemmeno che all’attuale dirigenza non stia convincendo il lavoro di D’Aversa. Non a caso, attorno alla panchina blucerchiata già ruotano i nomi di tanti allenatori, tra cui gli ex Giampaolo e Iachini, con il primo dato attualmente per favorito.

Voci di corridoio e assenze misteriose che hanno fatto dato forza ad alcune tesi piuttosto fantasiose, basate comunque su una certezza: stando a quanto riferito dal Secolo XIX, il presidente Ferrero avrebbe passato gli ultimi giorni in trasferta a Dubai. Possibili novità in arrivo a livello societario? O una sorpresa in panchina?

Ferrero a Dubai… per Pechino Express!

Non sarebbero motivi calcistici ad aver portato l’esuberante presidente romano in quel di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. A richiamarlo sarebbero state le sirene… televisive. Non è un segreto che Ferrero, oltre che un uomo di calcio, sia anche un grande personaggio di spettacolo e uno dei presidenti più amati dai media italiani, che spesso lo coinvolgono anche in trasmissioni che poco hanno a che fare con il calcio.

E proprio una di queste stramissioni, un reality, avrebbe deciso di puntare anche sulla sua presenza per mettere su qualche puntata davvero speciale. Come riferito dal Secolo XIX, il presidente blucerchiato sarebbe infatti volato a Dubai per registrare alcune puntate di Pechino Express, programma itinerante che andrà in onda tra gennaio e febbraio 2022.

Ferrero a Pechino, dunque, ma Express. Nessuna novità calcistica di grande importanza all’orizzonte. Il presidentissimo, ben pagato, avrebbe accettato semplicemente di partecipare a uno show, senza per questo abbandonare la sua Samp. Dalle prossime gare con tutta probabilità tornerà sugli spalti per dare forza e coraggio ai suoi ragazzi. Chissà, magari guidati da un uomo che a Genova ha vissuto anni importanti: Marco Giampaolo.