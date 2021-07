“Magari ce caschi…”: Ferrero ci prova con la conduttrice, lei lo gela

Massimo Ferrero è stato ospite di una nota trasmissione televisiva, e nell’occasione si è lasciato andare a una battuta hot con la conduttrice.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è un personaggio unico, inimitabile e spesso e volentieri irrefrenabile. Lo ha dimostrato in più occasioni, specialmente quando si ritrova a dover sostenere interviste condotte da belle donne. Come tanti uomini, il numero uno blucerchiato non sa resistere al fascino femminile e alla tentazione della battuta facile. E così di tanto in tanto gli capita di incappare in qualche lusinga più o meno apprezzata

Stavolta è successo in uno dei salotti televisivi più seguiti, il programma Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini su Rai 1. Nell’occasione, l’imprenditore romano, che tra pochi giorni compirà 70 anni, ha raccontato la sua storia, partendo dall’infanzia.

Figlio di una fruttivendola che lavorava a piazza Vittorio e che ha “portato avanti la baracca” quasi da sola, ha dovuto convivere con un padre che definisce oggi “un paracu*o“, un uomo che viveva nel suo mondo, un intellettuale con un lavoro stabile all’Atac. Non solo d’infanzia si è però discusso, ma anche della sua attuale vita da presidente della Sampdoria. Ferrero non ha nascosto infatti che, se prima era ricco e aveva anche molto tempo, adesso non solo è meno ricco, ma non ha nemmeno tempo perché sempre al lavoro. Piccole schermaglie, prima del vero affondo.

Ferrero e Roberta Capua: botta e risposta osé

L’intervista è dunque andata avanti con la consueta effervescenza, tra calcio, vita e tanta solarità, tipica del personaggio Ferrero. Ma quando l’atmosfera si è scaldata, ecco che è arrivata puntuale anche la consueta battuta hot del presidente blucerchiato. Non una novità, visto che in passato era accaduto anche con altre giornaliste, come ad esempio Ilaria D’Amico.

In versione corteggiatore, Ferrero dichiarò in diretta televisiva di voler portare la signora Buffon a Ostia Lido, non proprio la località più romantica del litorale romano. Con Roberta Capua è invece andato più sul sottile. Dopo essersi complimentato per la bellezza del suo sorriso, ha infatti aggiunto: “Non te sto a batte i pezzi, poi magari ce caschi… ma non qua, di fuori“. Il tutto condito con un “però sei troppo alta“, per buttarla sullo scherzo.

Sorridente ma anche glaciale, la conduttrice napoletana ha però freddato i suoi bollenti spiriti, rispondendo: “Ci sta guardando mio marito…“. E a quel punto Ferrero ha preferito uscirsene con una nuova guasconeria, e guardando in camera ha chiosato: “Sei un uomo fortunato, tienitela stretta“. Sipario su uno degli scambi più caldi di questa estate, e forse anche delle prossime. Il botta e risposta Ferrero-Roberta Capua è infatti destinato a rimanere a lungo nella memoria dei suoi fan.