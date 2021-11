Chi è Denis Zakaria: auto e passioni del gioiello nel mirino dei club italiani

Denis Zakaria potrebbe ben presto approdare in Serie A: prestazioni da record e passioni mostrate nelle foto sui social.

“Un gigante”. Dopo un gol un cronista tedesco ha apostrofato così Denis Zakaria. Non solo per la rete, un mix fra potenza e precisione, ma anche per la sua stazza imponente che gli consente di dominare in mezzo al campo. Un metro e novantuno per un calciatore che gioca all’occorrenza anche in difesa, e che ha il fiuto del gol. In questa stagione al Borussia Mönchengladbach ha conquistato tutti. Nove presenze con 2 gol e un assist in Bundesliga praticamente da titolare, e già gli occhi addosso di diversi club.

Mourinho lo vorrebbe già a gennaio, ma c’è a battere la concorrenza di un altro club di Serie A, deciso a tentare l’affondo per avere in rosa una pedina in grado di ricoprire più ruoli, con un buon senso del gol e capacità d’inserimento. L’identikit giusto per il tecnico, che ha fatto il suo nome agli uomini di mercato. Intanto Zakaria si gode le sue passioni, e le mostra orgogliosamente sui social.

Chi è Zakaria: appassionato di auto e moda. Lo vuole la Roma, ma in pole c’è un altro club

Zakaria sarà protagonista della prossima sfida fra gli azzurri di Mancini e la Svizzera, nazionale con cui a 24 anni ha già collezionato 38 presenze e 4 reti. Fu scelto per via delle sue qualità ma anche per l’attaccamento al lavoro. Nel tempo libero il ragazzone di Genf si gode le passioni. Ama la moda e si mostra con abiti firmati sui social. Condivide inoltre l’amore per le auto e si è fatto immortalare con lo splendido modello di Range Rover e con la Volkswagen id.4, bellissimo suv elettrico.

Non nasconde inoltre la propensione al lavoro in palestra, postando video in cui si cimenta in workout faticosi accompagnati spesso da slogan sull’importanza del benessere fisico. E intanto ascolta le offerte. Non c’è infatti solo quella della Roma, ma anche la Juve pare bussare con forza al Borussia Mönchengladbach, che chiede al momento una cifra superiore ai 20 milioni. Allegri sarebbe pronto ad accoglierlo per dare muscoli e verticalità alla sua mediana, che già a gennaio potrebbe avere nuove pedine.