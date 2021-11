Italia, tegola per Roberto Mancini: un altro big è out e salterà la Svizzera

Mancini perde un altro calciatore fondamentale per la sua Italia: tegola pesante anche per il club.

Non c’è pace per Roberto Mancini. Dopo gli infortuni di Pellegrini, Zaniolo e Immobile, arriva un altro pesante stop. Il Ct dovrà infatti rinunciare al big della difesa, che sarà assente sicuramente contro la Svizzera. Si tratta di Giorgio Chiellini, che accusa ancora dolore e non sarà della partita.

Il difensore della Juve ha provato in questi giorni a recuperare dopo il fastidio all’adduttore accusato nel match con la Fiorentina. I tentativi sono stati però inutili e contro la Svizzera non ci sarà.

Mancini, la tua Italia è a pezzi: Chiellini out, le condizioni

Contro la Svizzera Mancini dovrà fare i conti con una lunga serie di defezioni. Al ko di Immobile, giunto dopo i forfait di Pellegrini e Zaniolo, si aggiunge anche il fastidio all’adduttore di Chiellini, che dovrebbe fare ritorno a Torino. Il difensore bianconero soffre ancora molto per il problema muscolare, e ha deciso insieme allo staff di abbandonare ogni speranza di giocare con gli elvetici.

Non è ancora chiaro se farà ritorno immediatamente a Torino o se resterà in ritiro. Di sicuro però sarà sottoposto a nuovi esami per capire l’entità del problema. Resta quindi in forte dubbio anche la sua presenza nel match fra i bianconeri e la Lazio, che a questo punto potrebbe perdere di spettacolo vista l’assenza del difensore della Juve e del capocannoniere del torneo.