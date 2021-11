L’allenatore si veste da unicorno rosa: le immagini diventano virali – VIDEO

Un allenatore si è vestito da unicorno rosa per il carnevale, le immagini sono diventate virali sui social: l’incredibile travestimento di Baumgart.

Il calcio è una cosa seria? Sì, fino a un certo punto. Capita infatti di potersi permettere di prendere le cose con più leggerenza anche sul terreno di gioco, anche sul campo d’allenamento, in vista della prossima partita. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta un importante allenatore, che ha scelto di sorprendere tutti presentandosi davanti a tutti con un vestito… da unicorno rosa!

Tutta colpa del Carnevale, che rende possibile anche l’impossibile. Come da tradizione alle ore 11.11 dell’11/11 è scattato a Colonia il Carnevale, una festa molto sentita nella città tedesca. L’atmosfera è stata talmente coinvolgente da far uscire dagli schemi anche il tecnico della squadra locale, Steffen Baumgart, che ha quindi deciso di lasciare tutti senza parole, presentandosi al centro sportivo con una divisa decisamente inusuale.

E anche i suoi calciatori sono stati allo scherzo. C’è chi ha scelto di vestirsi da dottore, chi ha optato per un supereroe della Marvel, Capitan America. Ma nessuno ha raggiunto i livelli di trash e follia del tecnico tedesco, le cui immagini sono subito diventate virali sui social scatenando l’ilarità dei tifosi.

Baumgart vestito da unicorno rosa: il video

Una vera e propria festa in maschera, più che in un allenamento, quella organizzata per il carnevale di Colonia dal club tedesco. Una festa che ha avuto per grandissimo protagonista proprio l’allenatore Steffen Baumgart, che si è dilettato addirittura alla consolle, improvvisandosi dj con ottimi risultati.

Ovviamente non è mancata anche qualche birra per rendere l’atmosfera ancora più allegra. Ma a far impazzire i tifosi sono stati soprattutto i costumi: Benno Schitz è diventato un hippie, Jorge Meré un commercante dell’estremo oriente, Luca Killian un astronauta, Alexander Wehrle un improbabile personaggio con parruccone rosa e camicia colorata, Anthony Modeste è diventato un chirurgo, Timo Hubers invece Forrest Gump. Insomma, di maschere pazzesche non ne sono mancate. Ma nessuno è riuscito a raggiungere i livelli di Baumgart, eccetto Marvin Schwabe, forse, che ha copiato il tecnico:

Non sarà stata la sessione di allenamento più professionale della storia del calcio, ma di certo il divertimento non è mancato. E in fin dei conti è questo il vero spirito dello sport, no?