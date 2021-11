Milan, apoteosi Ibrahimovic: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Tutti pazzi per Zlatan Ibrahimovic al Milan, anche i tifosi molto speciali: le parole al miele dell’amico e campione Novak Djokovic.

Alla luce di questo ennesimo campionato importante, Zlatan Ibrahimovic sta entrando ancora di più nel cuore dei tifosi. Come se ce ne fosse ancora bisogno. A 40 anni, l’attaccante svedese è ancora decisivo sul terreno di gioco, oltre che fuori dal campo, per il suo atteggiamento e i suoi comportamenti esemplari, oltre che per la sua mentalità.

Dopo aver affrontato l’ennesimo infortunio degli ultimi anni, il centravanti rossonero è rientrato nelle ultime settimane, dimostrandosi subito decisivo in tutte le gare giocate dal Milan, specialmente nella trasferta di Roma, vinta anche grazie a un suo gol su punizione. Prestazioni che gli hanno fatto riconquistare un posto anche nella Nazionale svedese.

Ma qual è il segreto di questo campione infinito, che ha saputo primeggiare ovunque e in ogni campo, anche al di fuori del mondo del calcio? Lo svela un suo tifoso molto speciale, che con lui condivide non solo il tifo per il Milan, ma anche le origini. Non uno svedese, ma un grande campione balcanico.

Djokovic rende omaggio a Ibrahimovic e svela il suo segreto

Se c’è un fuoriclasse che di fuoriclasse se ne intende è Nole Djokovic, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Uno sportivo straordinario che sta piano piano facendo i conti con l’avanzare dell’età, fattore decisivo anche nel tennis. Ma Novak ha intenzione di prendere esempio da Zlatan, come rivelato alla Gazzetta dello Sport: “Mi piacce la filosofia di Ibrahimovic: più divento vecchio più mi sento giovane“.

Nel corso della sua intervista il tennista serbo, che ha avuto modo di conoscere Zlatan in diverse occasioni e che non ha mai nascosto di rispettarlo come calciatore e come uomo, ha svelato anche quali sono i segreti della sua grandezza. Innanzitutto, una grandissima fiducia in se stesso. E su questo Ibra è forse il più grande di tutti i tempi, almeno nel mondo del calcio. Ma c’è un altro fattore che troppo spesso viene sottovalutato.

“Zlatan è il simbolo della mentalità balcanica: ha la forza di non mollare mai“, ha affermato Nole. Perché Zlatan è lo svedese più ‘slavo’ che c’è. Ricordiamo infatti che le sue origini sono per metà bosniache e per metà croate.