Lutto nel mondo dello sport, è morto Giampiero Galeazzi

La notizia colpisce il mondo del calcio e del giornalismo: è morto Giampiero Galeazzi, le reazioni dei colleghi.

La notizia è rimbalzata negli ultimi minuti, ma a darne conferma è stato un tweet di Clemente J Mimun. É morto Giampiero Galeazzi, storico commentatore che ha fatto gioire gli italiani con le sue telecronache cariche di enfasi. Era da tempo malato, ma il mondo della televisione e del giornalismo sono sempre stati accanto a lui.

Era una figura carismatica, simpatica. Si era guadagnato il nome di “bisteccone” per la sua fisicità prorompente, unita però ad un animo buono, alla capacità di conquistare i colleghi e i telespettatori non solo per le sue incredibili ed emozionanti cronache delle Olimpiadi, ma anche per la forte volontà di raccontare lo sport con il sorriso, anche nei momenti più delicati della sua vita.

Morto Giampiero Galeazzi: quelle medaglia d’oro alle Olimpiadi e i commenti dei colleghi

“Andiamo che controlliamo questo ritorno della Svezia, c’è ancora luce, alè che sei il più forte del mondo. Andiamo a vincere ancora. Vince l’Italia”. Con la voce commossa, che rimane nella leggenda così come le gesta di Rossi e Bonomi. E ancora il ricordo della infinite vittorie degli Abbagnale. Giampiero Galeazzi era un pezzo di sport, perché nei video di quelle medaglie c’è il lavoro svolto con passione da parte di un giornalista amatissimo.

Ciao Giampiero #Galeazzi, unico e inimitabile Rip pic.twitter.com/zxqkspsCYI — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) November 12, 2021

É morto dopo una lunga malattia, una grave forma di diabete. E i colleghi hanno voluto mostrare tutta la loro tristezza per la perdita dell’amico. Il resto lo faranno i video da vedere e rivedere. Il tennis, il canottaggio, le ospitate nei programmi con la sua grande amica Mara Venier. Oggi un altro grande pezzo di giornalismo vola via, ma lascia un bagaglio ricco di racconti.

Leggi anche: Aguero, c’è la scelta definitiva dopo i problemi cardiaci