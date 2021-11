Argentina Brasile, Vinicius che numero: la risposta però è virale – VIDEO

La partita termina 0-0 ma il talento emerge nel match fra Argentina e Brasile: il numero di Vinicius è pazzesco, ma l’avversario risponde.

Nessun gol, ma lo spettacolo non è mancato nel match fra Argentina e Brasile. É un dualismo che va oltre il campo quello fra le due nazionali più forti del Sud America. Le lunghe file per acquistare i biglietti non hanno però ripagato i tifosi. Fra tatticismo esasperato e tanta tensione, spesso sfociata in colpi proibiti, il match è andato avanti per 90 minuti senza reti.

A dare spettacolo però ci hanno pensato i singoli, provando ad accendere l’entusiasmo del pubblico con numeri da circo, a volte inutili, spesso in grado di creare pericoli. E l’azione del calciatore del Brasile sta facendo il giro del mondo per la sua bellezza e l’istinto con cui è uscito dalla difficoltà.

Argentina Brasile, Vinicius fa impazzire i tifosi: il numero è incredibile ma l’avversario poi lo ridicolizza

Ci ha pensato Vinicius Junior ad accendere l’entusiasmo nel match fra Brasile e Argentina. Il talento del Real Madrid, controllato a vista fra raddoppi e un trattamento non proprio delicato, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura ha eseguito una incredibile sorta di “bicicletta”, saltando Molina. Poi il tentativo di trasformare il numero in uno dei gol più belli di sempre, che non è però andato a buon fine.

La risposta è arrivata. Direttamente dagli educatissimi piedi di Angel Di Maria. El Fideo ha atteso Vinicius a centrocampo, e con la suola della scarpa ha evitato l’intervento facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Pareggio a reti bianche, ma spettacolo incredibile vista la qualità in campo. E i video lo testimoniano.