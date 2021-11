Roma, presentata la terza maglia: tifosi divisi…e qualche somiglianza

La Roma ha presentato la terza maglia: tifosi divisi fra chi apprezza il lavoro e chi lo ritiene simile ad altri club.

New Balance e la Roma hanno presentato il lavoro svolto per dare un nuovo look alla terza divisa dei giallorossi. Il concept è basato su un giallo molto acceso, mentre sulle spalle è blu. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale rossa e blu che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma in un cerchio in cui compare il simbolo della Lupa. La differenza è anche nei dettagli.

Dietro al colletto compare la scritta As Roma, mentre sul petto campeggia il marchio di New Balance e lo sponsor DigitalBits. Altro dettaglio è nella scritta “La lupa”. Il lavoro è apprezzabile e innovativo ma i tifosi restano divisi. Somiglia infatti a quella di un altro club, e i sostenitori lo fanno notare immediatamente.

Terza maglia Roma: “Non siamo il Barcellona”

🔥 La nuova terza maglia è disponibile da ora! 🔥#ASRoma | @NBFootball 🟨🐺🟨 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 17, 2021

Questione di gusti, ma il lavoro di Roma e New Balance non è per niente brutto. Alcuni tifosi non hanno però apprezzato, facendo notare le somiglianze con una vecchia casacca del Barcellona. Il prodotto di Nike per il Barcellona, relativo alla seconda divisa della stagione 2019-20, sembra in effetti molto simile, e sui social alcuni appassionati lo fanno notare. Altri ancora la ritengono simile a quella del Crystal Palace, mentre c’è chi per i colori sociali scomoda addirittura alcune divise della Sambenedettese, rivendicando il giallorosso e non le mescolanze con altri colori.

Mi sembra quella del Bologna o della Sambenedettese. Rosso/blu, che c'entra? E non mi parlate di Fortitudo. I miei colori sono giallo e rosso. Stop. Dajesù — Lú (@GigiGentile) November 17, 2021

Più in generale però la maglia è piaciuta, e molti tifosi hanno mostrato tutto l’interesse per la svolta del club, che sta curando in maniera molto più dettagliata e decisa il look dei giallorossi.