Manchester United, scelta definitiva su Solskjaer: è ufficiale

Il Manchester United dopo il ko incassato da Ranieri, ha chiarito la posizione su Solskjaer: scelta definitiva, ecco cosa accade ora.

La scelta definitiva la ha comunicata il club. In mattinata il Manchester United ha sollevato dall’incarico Ole Gunnar Solskjaer, che paga il pesante ko rimediato ieri da Claudio Ranieri. La scelta, nell’aria già da settimane, è quindi ufficiale, e i Red Devils hanno deciso quale sarà il prossimo tecnico chiarendo tutti gli aspetti sulla futura guida tecnica della squadra.

Solskjaer esonerato: il comunicato del Manchester United e il sostituto

Il club ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto. “Ole sarà per noi sempre una leggenda – si legge nella nota – ed è con molta tristezza che prendiamo questa decisione. Le ultime difficoltà non cancellano quanto di buono ha fatto per ricostruire i successi”. Poi una lunga serie di ringraziamenti per quanto fatto da calciatore, in panchina e per le qualità di un uomo sempre legato al club. E intanto arriva già il nome del successore, che traghetterà la squadra in attesa del grande colpo.

Nelle prossime settimane la guida tecnica sarà assunta da un altra ex stella del club. Micheal Carrick guiderà il gruppo, ma l’indicazione sulle strategie è chiara. “Sarà lui a sostituire Solskjaer – si legge nel comunicato – in attesa di nominare un manager per tutta la stagione”. E il nome caldo è Zinedine Zidane, che ritroverebbe Ronaldo e avrebbe in mano una squadra forte che vuole rilanciarsi dopo un mese da incubo.