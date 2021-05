Ole Gunnar Solskjaer: da Gollum a baby killer, le curiosità sul tecnico dei Red Devils

Ole Gunnar Solskjaer, la leggenda norvegese del Manchester United: soprannome e curiosità sul tecnico.

126 gol in 366 presenze con la maglia del Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer è una leggenda assoluta dei Red Devils. Prima come calciatore, poi come allenatore, il norvegese è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi inglesi per le sue magie sul campo, per la sua freddezza ‘calcolatrice’ che gli è valsa da giocatore il soprannome di Baby-faced Assassin (assassino dalla faccia da bambino).

Nato a Kristiansund il 26 febbraio 1973, Solskjaer ha vissuto gran parte della sua carriera professionale in Inghilterra, rimanendo però sempre legato alla sua Norvegia, tanto da diventare nel 2008 il cavaliere più giovane dell’Ordine di Sant’Olav del Regno di Norvegia. Il motivo? Per i suoi meriti umanitari, per il suo modo di essere e per l’esempio che ha saputo dare ai più giovani. Qualità che non trovano d’accordo i tifosi della Roma.

Il tecnico ha saputo infatti far infuriare la squadra giallorossa dopo essere stato abbinato alla formazione delle semifinali di Europa League 2021 con il suo Man Utd. Nell’occasione ha infatti dichiarato di non conoscere la squadra capitolina, ma solo il bomber Dzeko. Parole che non sono state accolte benissimo nell’ambiente giallorosso. Al di là di qualche scivolone mediatico, comunque, Ole Gunnar è un personaggio straordinario pieno di sorprese…

Ole Gunnar Solskjaer: moglie, figli e… stipendio

Sposato con la la signora Sijle, Ola vive i suoi anni inglesi a Bramhall, nella contea di Mnachester, insieme ai figli Noah, Karna ed Elijah. Uomo di grandi valori e grande umiltà, nonostante la carriera da vera superstar, ha dimostrato più volte di essere attaccatissimo alla maglia dello United, anche al termine della sua carriera.

Lo dimostra un episodio su tutti. Nel 2019, diventato tecnico della squadra inglese, Ole Gunnar si rifiutò di parcheggiare la sua auto nel posto riservato all’allenatore, affermando che quello era il posto di sir Alex Ferguson, e quindi non era giusto che ci si mettesse lui.

Tra le curiosità che lo riguardano, ce n’è una diventata virale tra i fan de Il Signore degli Anelli. In molti hanno fatto notare infatti la sua somiglianza a Gollum, celebre personaggio della saga. O meglio, la somiglianza all’attore che dà il volto alla creatura, Andy Serkis. Soprannomi, famiglia, passioni. Ma quanto guadagna Solskjaer? Il tecnico dello United è uno dei più pagati al mondo: il suo stipendio è di oltre 9 milioni di sterline all’anno.