Spalletti è nei guai, si ferma anche Insigne: i tempi di recupero

Spalletti e il Napoli continuano a incassare brutte notizie: anche Lorenzo Insigne si ferma, svelati i tempi di recupero.

Un attacco da inventare. Con lo Spartak Mosca e non solo. Dopo il problema ad Osimhen, che sembra più delicato del previsto, e lo stop ad Anguissa, anche Lorenzo Insigne sarà costretto a fermarsi ai box. É di pochi minuti fa la notizia degli esami per il capitano partenopeo, e le notizie sono tutt’altro che rassicuranti per Luciano Spalletti, costretto a rivedere i suoi piani nel momento più delicato della stagione.

Napoli, si ferma Insigne: i tempi di recupero e le partite che salterà

Lorenzo Insigne si ferma. Dopo l’Inter il capitano partenopeo ha accusato dolore e non ha preso parte alla rifinitura odierna, in vista del match con lo Spartak Mosca. Arriva il comunicato del Napoli a chiarire il problema per l’attaccante azzurro.

Leggi anche: Napoli e Milan, record incredibile: non succedeva dal 1993

“Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”. Il capitano darà quindi forfait nel match di Europa League, e resta in dubbio anche per l’incontro con la Lazio. Con Osimhen fermo ai box, il ruolo di centravanti dovrebbe essere occupato da Mertens in tandem con Petagna, mentre si scaldano Politano e Lozano con Zielinski che sarà costretto a fare gli straordinari.