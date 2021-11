Napoli e Milan, record incredibile: non succedeva dal 1993

Napoli e Milan sono cadute nel tredicesimo turno di campionato, segnando una curiosa statistica che mancava da quasi trent’anni.

Il tredicesimo turno di Serie A si lascia dietro una scia di conseguenze molto importanti. Le due capolista di questo campionato, almeno fin qui, Napoli e Milan, sono fragorosamente cadute in contemporanea. Se il sabato sera la squadra di Pioli è affondata sotto i colpi della Fiorentina di Vlahovic per 4-3, non è andata meglio agli azzurri di Spalletti, che si sono arresi nello scontro diretto di San Siro contro l’Inter, di fatto rendendo ufficiale il rientro dei nerazzurri nella lotta scudetto.

Un doppio ko per le due squadre che hanno fin qui dominato il campionato che ha fatto molto rumore. E non solo perché il campionato è apparso improvvisamente riaperto, con la squadra campione d’Italia che torna di fatto favorita per il trionfo finale. Ma anche perché una doppia sconfitta del genere non accadeva da quasi trent’anni.

Due squadre prime in classifica non perdevano nella stessa giornata di Serie A dalla sera di Halloween del 1993. Allora a perdere furono ancora una volta il Milan, sconfitto per 3-2 dalla Sampdoria, e il Parma, piegato con lo stesso risultato proprio dall’Inter. A differenza di quanto accaduto quest’anno però, con questi ko dolorosi Milan e Parma persero anche la vetta, superate da Samp e Juventus. Ma c’è anche un altro dato che rende importanti i tonfi di Napoli e Milan. E riguarda le big del Vecchio Continente.

Milan e Napoli ko: cadono le ultime imbattute in Europa

La caduta improvvisa e contemporanea di Milan e Napoli ha poi causato un’altra conseguenza importante. In questo momento, non c’è più nessuna squadra nei top cinque campionati europei che non abbia conosciuto l’amaro sapore della sconfitta. Non un dato che abbia molto senso, ma che invece sottolinea ancora una volta quanto sia stato importante il campionato di rossoneri e azzurri fin qui, visto che sono riuscite ad arrivare alla tredicesima giornata senza perdere, cosa non riuscita a Chelsea, City, Real, Bayern e altre grandi squadre europee.

A rendere meno amaro, se possibile, il ko del Napoli arriva comunque un dato che non può essere sottovalutato. Per la squadra azzurra, San Siro, quando si gioca con l’Inter, è quasi sempre stato tabù, anche ai tempi di Maradona. Nemmeno Diego è mai riuscito a vincere in casa dei nerazzurri nei suoi sette anni partenopei. E lo stesso Napoli, in quasi 100 anni di storia, ha vinto contro l’Inter fuori casa solo 9 volte. Non era una sconfitta preventivabile, ma nemmeno così impossibile da pronosticare.