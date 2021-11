Juve, pronto il colpo di mercato: non tutti i tifosi lo vogliono

Un ko allarmante e una inversione di rotta che deve passare dal mercato. In casa Juve serve una rivoluzione, ma i tifosi criticano alcune scelte.

Soffocante. Ieri Stamford Bridge e il Chelsea hanno preso a pugni la Juve. Piegata in due, travolta. Senza ossigeno. Il confronto non è mai iniziato e lo stadio ha spinto i Blues al successo, per vendicare la sconfitta rimediata a Torino e anche il ko nella finale dell’Europeo, che l’Italia ha vinto alzando il trofeo in faccia agli inglesi non senza polemiche. Anche il re è messo a nudo. Allegri ieri ha perso il confronto con Tuchel, senza Lukaku e Havertz ma con una idea di gioco precisa, calciatori che arrivavano per primi sulla palla e sempre pronti a scardinare la resistenza della Juve, neanche troppo convinta.

Il tecnico ha l’attenuante di dover schierare calciatori mai forse amati fino in fondo, che di sicuro non hanno la qualità degli avversari e neanche l’appeal per venderli sul mercato. Servono quindi soluzioni alla Juve, in primis il mercato. Basterà? I tifosi sperano che Agnelli possa lanciarsi con idee e soprattutto investimenti, ma in molti criticano le scelte del club, che dovrebbe prendere altre decisioni. Drastiche. Rapide. Per ridare ossigeno all’ambiente.

Juve, per i tifosi la folle offerta di mercato non basta: “Serve altro”

La prima presa di posizione di Agnelli sarebbe stata la ricerca immediata di una punta da affidare ad Allegri. La Gazzetta dello Sport racconta di una proposta da 50 milioni già pronta per convincere Commisso a cedere Vlahovic a gennaio. I tifosi però sono scettici. Non per le qualità del bomber, ma per la gestione che potrebbe farne Allegri, e per la mancanza di idee a centrocampo. “Serve cambiare totalmente la mediana”, scrivono in molti, mentre tanti altri chiedono rinforzi sulle corsie esterne e altri ancora riflettono sulla reale possibilità della Juve di investire tale cifra.

In una squadra che segna poco e prende una marea di goals, il problema e' il centrocampo: prendere #vlahovic a gennaio non sara' la soluzione #ChelseaJuve #ChelseaJuventus @juventusfc #finoallafineforzajuventus — Lello ⚪⚫ (@lellokata) November 24, 2021

E intanto c’è chi si interroga su Allegri. “Se prendiamo Vlahovic lo faremo giocare a centrocampo”, scrive un utente su Twitter, e si accodano altri commenti critici nei confronti del tecnico, accusato di badare più alla difesa che a far male agli avversari. Vlahovic sembra essere un pretesto per criticare le pur evidenti difficoltà bianconere. La sensazione però è che il serbo potrebbe essere davvero un punto di svolta, che in molti attendono. Soprattutto dopo il ko rimediato a Londra.

Non è che se arriva #vlahovic a gennaio magicamente si risolvono i problemi della #juve.

I vecchietti come me si ricorderanno che il centrocampo lo chiamavano settore nevralgico perché da lui dipendono anche difesa e attacco. È lì che siamo scarsi. — Fausto (@Fausto15457373) November 24, 2021