“Hazard dimenticato”: il compagno lancia l’allarme: occasione di mercato?

“Dispiace molto per lui”: il compagno di squadra spiega la situazione di Hazard e intanto arrivano proposte di mercato interessanti.

C’e un Eden Hazard che ha sconvolto il calcio europeo prima del passaggio al Real, e uno tristissimo in Spagna. Praticamente incapace di mostrare il suo talento, di tornare a brillare. Non ci è riuscito con Zidane, e il suo status non è cambiato sotto la gestione Ancelotti. Oltre ai problemi fisici sembra esserci un blocco nella testa di un calciatore dall’infinito talento, mostrato in più occasioni, anche con continuità, ma mai con la casacca dei Blancos addosso.

A 30 anni sembra arrivato il momento di cambiare aria. E a raccontare le intenzioni e i problemi del belga, è il compagno di squadra, turbato dai limiti mostrati a Hazard e dall’incapacità di risalire la china.

Hazard attende solo il mercato, il compagno è chiaro: “É triste”

Con 33 gol in 116 partite giocate in nazionale, 10 trofei in bacheca e una lunga lista di record personali Eden Hazard è stato uno dei calciatori più influenti e vincenti dell’ultimo decennio. Il suo passaggio al Real però ha cambiato volto alla sua carriera. Molti infortuni e pochi momenti di gloria. “É triste – ha affermato Courtois – perché gioca al Real Madrid ormai da molti anni e non è mai riuscito ad imporsi così come avrebbe voluto”.

Leggi anche: Uno a zero al risparmio: la vecchia scuola ha ragione?

Poi una frase che potrebbe essere un indizio di mercato. “Mi dispiace vederlo con la testa bassa – afferma il portiere – ed è difficile tornare il vecchio Eden quando giochi così poco. La gente ha quasi dimenticato che giocatore incredibile è il mio compagno”. Tanti club ci pensano quindi. Su tutti il Newcastle, a caccia di stelle, ma anche il Chelsea potrebbe pensare di riportarlo a casa. C’è chi sussurra che la Juve potrebbe fare un tentativo, ma non sembra esserci nulla di concreto. Se non che il belga potrebbe far scatenare un’asta. Per tornare a splendere e archiviare una esperienza tutt’altro che Galactica.