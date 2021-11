Mister Binks is coming here: Bologna e le sue giovani star

Luis Binks è il primo inglese della storia del Bologna. Un giovane interessante che sembra aver già bruciato le tappe in rossoblù.

Un centrale attento e diligente. L’impressione è sempre buona soprattutto se arriva da quando si è giovani. Per Luis Binks l’approdo nel campionato italiano è stato all’insegna delle cose fatte per bene, il primo inglese della storia del Bologna sta disputando un buon percorso guidato da Sinisa Mihajlovic.

In effetti, non era facile immaginare subito un Binks pronto nelle gerarchie difensive del Bologna, che in estate ha un po’ stravolto il suo reparto centrale. Salutato Danilo con lo svincolo di contratto, i felsinei hanno investito su Kevin Bonifazi, comprandolo dall’Udinese. C’era bisogno di completare il reparto con un giovane ed ecco la soluzione arrivata direttamente dal Canada, facendo rientrare Luis Binks. Che era già di proprietà dei Saputo, ma prestato alla consorella del Montreal Impact, la squadra canadese che spesso fa da tirocinio per i migliori prospetti.

L’inglese, reduce dai campionati della Mls, è così sbarcato a Bologna, ben sapendo di stare indietro inizialmente nelle gerarchie, ma non si è dato per vinto. Dall’esordio contro l’Empoli – sfortunato per il Bologna con il 4-2 rimediato – in poi, il ragazzo ha capito per bene cosa volesse dire fare il difensore in Serie A.

Plusvalenza in arrivo?

Il calciatore del Bologna è un ragazzo di appena vent’anni. Luis Binks è un classe 2001, che ha già accumulato qualche esperienza con il Montreal prima di arrivare in Italia. E diventare praticamente sin da subito un elemento su cui puntare per Sinisa Mihajlovic. Pulito negli interventi, è un calciatore che apprende e sa essere utile in difesa. Spesso è ancora acerbo nella marcatura dei calciatori più smaliziati, ma la cerniera del reparto può garantire maggiore solidità.

È utile in chiave tattica, spesso il suo inserimento in campo permette a Gary Medel di tornare alle origini e restare in rosa come mediano, alzando così la protezione centrale. L’inglese è diventato così un tutt’uno con il Bologna, i fan del Regno Unito e gli emigrati stanno trovando una sorta di beniamino da seguire con più attenzione.

Amante della bella musica e del golf, Binks è un ragazzo che non si è montato la testa, nonostante ci sia già qualche attenzione delle big su di lui. Perché ha 20 anni, ma sembra dimostrarne molti di più per come si impegna in campo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> China Suarez, personaggio del momento

In caso di distrazioni, ecco subito Sinisa Mihajlovic a riprenderlo sia in allenamento che in campo. È una fortuna del Bologna avere già un ragazzo così pronto, un po’ come Theate (molto più incisivo in zona offensiva): al centro non si passa.