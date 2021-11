China Suarez, non solo Icardi: spuntano altri tre giocatori

China Suarez ha vuotato il sacco: non solo Mauro Icardi, avrebbe avuto dei flirt con altri tre calciatori, di cui almeno uno sposato.

Eugenia ‘China’ Suarez ha avuto una storia con Mauro Icardi, ma non solo. In Argentina il caso che coinvolge l’attrice, l’attaccante ex Inter e la moglie Wanda Nara continua a tenere banco, con clamorose rivelazioni ogni giorno, retroscena, intrighi, segreti e anche inserimenti di altri protagonisti, da Maxi Lopez a Zaira Nara, modella e sorella di Wanda.

Le ultime rivelazioni sono arrivate non solo da un’intervista fiume della bionda agente più sensuale al mondo, che ha raccontato tutti i dettagli di uno degli affari di cuore che maggiormente ha appassionato il pubblico argentino (e non solo quello calciofilo), ma anche dalla stessa China. L’attrice e cantante ha infatti confessato i sentimenti che ha provato per Icardi nel periodo in cui si scambiavano bollenti messaggi.

Scatti bollenti, ma anche messaggi carichi di sentimento, come quello in cui Eugenia esternava a Maurito tutta la sua sofferenza quando vedeva sui social le sue foto con Wanda: “Mi fa male vederti con lei“. A quanto pare, la China non voleva stare ocn un uomo sposato e gli aveva chiesto di separarsi prima di fare qualunque cosa. Ma non è questo l’unico retrosccena incredibile di questa vicenda spinosa.

China Suarez ha puntato altri calciatori?

Una vera cotta quella dell’attrice per Maurito Icardi. Ma non un’esclusiva. A quanto pare, secondo quanto confessato al giornalista Angel de Brito, la China non aveva infatti messo gli occhi solo sull’attaccante del PSG, ma anche su ben tre altri giocatori. E uno di questi sarebbe anche sposato.

Una fissazione quella per Eugenia? Possibile. Ma chi sono i calciatori che avrebbero avuto contatti con la splendida e ‘pepata’ attrice argentina? Per il momento non lo sappiamo, ma è probabile che i nomi verranno a galla a breve. Lo ha confermato lo stesso de Brito: “Uno si saprà presto, perché la moglie vuole parlare“.

Insomma, la situazione si fa ancora più intrigante. E intanto la China, mai citata direttamente nell’intervista di Wanda, si starebbe muovendo legalmente per difendere la propria reputazione dopo le rivelazioni, troppo ricche di dettagli, della moglie di Icardi. La telenovela non è per nulla chiusa.