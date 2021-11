Sorelle Pirone, che spettacolo! In gol su più… campi

Le sorelle Pirone tra calcio e spettacolo. Si parla sempre più di Valeria, calciatrice che ha ritrovato anche la Nazionale italiana, ed Imma, lanciata nella soap opera Un posto al sole.

Due sorelle con i riflettori puntati. In due settori completamente diversi. A casa Pirone, si parla di calcio e di tv, ma anche di come i percorsi e i sogni trovano sempre un loro compimento.

È una storia particolare quella delle sorelle Pirone, che vediamo nei campi di calcio ma anche negli schermi televisivi in orari serali.

Valeria gioca da anni in Serie A femminile, è un attaccante tra i più esperti della categoria e ha ritrovato la maglia della nazionale azzurra a distanza di anni.

Imma, invece, è sempre più impegnata come attrice nella soap Un posto al sole, uno sceneggiato made in Napoli ma molto seguito in tutto il resto d’Italia.

L’affetto lega le due sorelle Pirone, Imma segue spesso nei campi di calcio la sorella Valeria… che a sua volta non perde una puntata della soap opera dove recita la sorella. Un binomio particolare quello delle sorelle Pirone, un po’ di spettacolo in entrambi i settori dove – alla fine – ciò che conta è la vera preparazione.

Tra un gol e una regia

Quella di Valeria Pirone in Serie A è una storia che prosegue da anni. Ha esordito nel 2006 con la maglia del Napoli e con le azzurre ha giocato più di duecento partite. Un elemento importante per il calcio partenopeo e non solo, tanto da trasferirsi poi per una stagione nella Res Roma.

In seguito, altro giro d’Italia, due tappe a Verona. Prima nel Chievo Verona con una salvezza strappata proprio nelle ultime battute del campionato, poi cambiando lato della città.

È al Sassuolo che ha avuto una sorta di rinascita, grazie anche a mister Piovani che le ha affidato la fascia di capitano, dandole nuove motivazioni. Un’ottima annata al Sassuolo è valsa il ritorno a Roma, ben impegnandosi già da questa stagione in un pacchetto offensivo ben affollato. E ritrovando quella Nazionale che sembrava perduta: il gol contro la Croazia è stata una specie di liberazione.

Imma, invece, ha avuto un altro tipo di percorso. La partecipazione a Miss Italia nel 2010 vissuta anche con stati d’animi contrastanti per la scomparsa del padre. E altre esperienze nel mondo dello spettacolo senza mai mollare, prendendo spunto dai sacrifici della danza, disciplina praticata per anni.

La popolarità ora con Un posto al sole – che ha festeggiato i venticinque anni di attività tiene davanti agli schermi tanti fan, innamorati di una ragazza che sta raggiungendo il suo sogno dinanzi a una telecamera.