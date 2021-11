Chi è Filippo Missori: record per il giovane lanciato da Mourinho

Mourinho continua a costruire la Roma del futuro: lanciato anche Filippo Missori che è già da record. Le curiosità sul 2004 giallorosso.

Non solo Afena-Gyan e Zalewski. Mourinho sta già preparando la Roma del futuro, fra variazioni tattiche, cambi di ruolo per valorizzare i giocatori e nuovi talenti lanciati. Dopo la doppietta di Felix, arriva anche l’esordio per Filippo Missori. Ed è già record. Il tecnico portoghese gli ha regalato la gioia dell’esordio in Coppa, e dopo un solo anno di Primavera, in cui ha giocato grazie all’occhio attento di De Rossi, è già il più giovane calciatore ad aver calcato un palcoscenico nelle competizioni Uefa.

Duttile, fisicamente dotato, sfrontato. L’esterno è in grado di giocare a sinistra ma anche a destra, e all’occorrenza si muove bene anche in mediana. Fu convocato in occasione di Roma Napoli da Mourinho, senza però scendere in campo. Ieri invece l’occasione della vita, festeggiata con una serie di video su Instagram in cui ha raccontato la gioia di una partita europea. Missori però non è solo un talento validissimo su cui investire, ma anche un giovane molto dedito all’allenamento, tanto da essere già convocato in nazionale giovanile.

Filippo Missori, le curiosità sul talento della Roma e della nazionale

Mourinho l’ha rifatto. Ed è pronto a pescare con continuità nel florido settore giovanile giallorosso. É arrivato quindi il turno di Missori, che nei minuti finali del match con lo Zorya ha preso il posto di Mkhitaryan. Le immagini della sostituzione resteranno nella mente e nei profili social del calciatore, che rivedrà il momento in cui ha battuto il record diventando il più giovane a giocare nelle manifestazioni Uefa. Lo descrivono come un giovane molto attento agli aspetti del campo, con una voglia matta di imporsi. E in molti non sanno che in nazionale ha già fatto tutta la trafila, anche con ottime prestazioni.

L’esterno, alto 182 centimetri, ha già 8 presenze e 2 reti in nazionale under 15, 7 caps nell’under 16 e 5 in Under 18, anche con la fascia da capitano al braccio. Nel giorno in cui la ha indossata ha postato orgogliosamente una foto con la maglia azzurra, con un commento che la dice lunga sulla voglia di emergere. “É sempre un onore” ha scritto fra i commenti dei compagni che elogiano le sue doti da capitano e leader. E nella galleria fotografica c’è solo il calcio, passione infinita del laterale, di cui molti parlano da tempo bene, e che è l’ennesima scommessa di Mourinho, deciso ora a dargli continuità in prima squadra.

