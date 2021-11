Calcio e social, quanto vale un gol: il boom di Felix Afena Gyan in 24 ore

Due reti per diventare idolo della Roma e decollare sui social, ecco quanto vale un gol in Serie A in termini di follower e guadagni: per Felix è boom.

É il giovane del momento. Il calciatore che con due stupende reti ha incendiato i tifosi giallorossi. Felix Afena Gyan è corso a prendersi l’abbraccio della panchina e di Mourinho, numero uno dei motivatori, e ora con un talento in più lanciato nella sua lunga carriera. In pochi minuti Felix è diventato da giovane di belle speranze con una storia difficile alle spalle, a gioiello di casa Roma.

E anche sui social la sua pagina vola, con numeri che testimoniano quanto il calcio e Instagram vadano a braccetto. Provate un po’ a chiedere ad un aspirante influencer quanto sia complicato ottenere 100 mila followers in poco tempo. E poi date un’occhiata ai numeri che il giovane bomber lanciato da Mourinho ha fatto registrare in meno di 24 ore sul popolare social.

Felix Afena Gyan, due gol e un arma in più per la Roma: intanto sui social corre come in campo

Uno splendido gol su assist di Mhkytaryan per cambiare volto alla sua carriera. Ed è quello che conta per un ragazzo giunto in Italia con il sogno di vestire la casacca giallorossa. Ha baciato lo stemma, perché la Roma per lui vale molto. É il sogno che si realizza, in attesa di lottare per nuovi traguardi. Felix ha vissuto una notte da sogno, e la sua storia ha fatto il giro del mondo, incuriosendo gli appassionati di calcio e non solo. Ne è testimonianza il boom della sua pagina social, che come spesso accade decolla in un solo istante. Prima della rete di ieri, dando uno sguardo al profilo del calciatore, i followers erano circa 30 mila.

Questa mattina erano raddoppiati, e continuano a crescere a dismisura. Mentre lui posta una quantità incredibile di stories sulla doppietta, fra i complimenti dei compagni e la gioia per una giornata da incorniciare, il suo profilo continua a crescere. Alle ore 16 erano quasi 86 mila i followers di Felix. Più di 50 mila in meno di 24 ore per un calciatore che in poche istanti si è preso la scena in Serie A. É questo il dato che rende l’idea di quanto calcio e social siano legati. In attesa delle scarpe di Mourinho, di eventuali sponsorizzazioni, e di altri gol, che per Felix, il ragazzo che pensa solo al calcio, sono forse la cosa più importante nella vita.