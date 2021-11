Ryan Gravenberch, ci siamo! L’Ajax apre la sua cassaforte…

Ryan Gravenberch è uno dei migliori talenti dell’Ajax, ovviamente seguito dalle maggiori squadre europee. Tra rinnovo e forti plusvalenze, le prossime settimane potrebbero essere già decisive per le sorti del talentuoso centrocampista.

C’è una nuova generazioni di talenti olandesi. Il migliore probabilmente ancora veste la maglia dell’Ajax e fa meraviglie nell’Eredivisie. Il nome di Ryan Gravenberch sta diventando sempre più frequente nei taccuini dei direttori sportivi, che vedono nel centrocampista olandese il rinforzo del futuro.

L’età, la prestanza fisica e le prestazioni in campo suggeriscono decisamente di puntare sull’olandese, un calciatore che già appare completo. È un classe 2002, nato proprio quando c’era un’altra generazione di olandesi che stava brillando come Clarence Seedorf.

Al quale si lega il suo destino… per averlo superato. Ryan Gravenberch è stato il calciatore più giovane che ha calcato la massima serie olandese, a 16 anni e 130 giorni, superando l’ex di Inter e Milan. E c’è di più: a Seedorf ha levato anche lo scettro del gol più giovane.

Se i record sono fatti per essere superati, in questo caso il giovane olandese ha superato di gran lunga il maestro, che non se l’è presa più di tanto. La scuola Ajax continua a creare campioni.

Il centrale completo

Quella di Ryan Gravenberch è un’evoluzione calcistica importante. Sembra già nato pronto, anche in Champions League si è fatto apprezzare per l’assoluta padronanza dei propri mezzi. Giovane e determinato, ha esordito nel Jong Ayax con 44 presenze e otto reti in due stagioni, poi è passato con i grandi in maniera definitiva, superando le 50 presenze in campionato e sei reti, più le esperienze in campo europeo.

Comprese quelle con la nazionale olandese, ormai è a pieno ritmo negli orange e lo dimostrano le dieci presenze con gol nella selezione maggiore.

L’idolo del giovane Ajax è ormai una sicurezza su cui puntare praticamente a occhi chiusi. Nella sua squadra gioca in posizione centrale, potendo sfruttare le sue lunghe leve nonché una fisicità importante a corredo. Può giocare da mediano semplice per distruggere l’azione avversaria, nonché con non calanche occupare il ruolo di regista e diventare il metronomo della squadra, per poi ripiegare da semplice mezzala.

Uno e trino ma anche abile in fase di inserimento, i tanti gol realizzati sinora ne sono una garanzia. In Italia sono il Milan e la Juventus a esserne maggiormente interessate: i rossoneri, che temono per la Coppa d’Africa, potrebbero addirittura tentare l’affondo per gennaio. I bianconeri invece devono cedere per comprare…ma occhio a non fare tardi. Perché Barcellona, Liverpool e i due Manchester hanno richiesto informazioni concrete sul nuovo talento del calcio olandese e mondiale.