Ancora Spalletti contro Sarri: nel 2016 il tecnico “inventò” il suo Napoli

Sfida aperta fra Sarri e Spalletti: nel 2016 il tecnico ora alla Lazio propose una idea che cambiò la storia del suo Napoli.

Era il 2016, l’anno in cui il Napoli provava a superare il traumatico addio di Gonzalo Higuain. Fu sostituito con Milik, che partì bene prima del gravissimo infortunio. In quel caldo ottobre si affrontarono Spalletti e Sarri, che saranno nuovamente l’uno davanti all’altro in uno scoppiettante match fra la Lazio e il Napoli. In quel 2016 l’attuale tecnico biancoceleste cercava soluzioni per i partenopei, orfani del Pipita e del gigante polacco. Spalletti invece guidava la Roma, cattiva nel punire una squadra spuntata.

Vinsero i giallorossi, anche a causa di un vuoto pesante nel reparto offensivo degli azzurri. Sarri decise che era l’ora di cambiare, e quella scelta lo portò a sfiorare lo scudetto, nonostante le critiche di quel match e una idea che per molti non avrebbe mai funzionato.

Spalletti vinse, Sarri inventò Mertens falso 9: il confronto del 2016 cambiò il Napoli

Vinse Spalletti, anche e soprattutto per l’inconsistenza offensiva del Napoli. Sarri lanciò Gabbiadini, che in circa 60 minuti non tirò mai in porta. Per tentare un assalto disperato, tentò la carta Mertens falso nove. Le cronache di 5 anni fa bocciarono l’esperimento, derubricandolo ad un tentativo disperato di far fronte alla crisi di gol. Commenti azzardati, perché la storia cambiò in pochi minuti. E anche perché quella soluzione l’allenatore la provava già da tempo.

Leggi anche: Napoli, dalla Spagna sono certi: due grandi nomi per sostituire Osimhen

Il belga non riuscì a segnare, ma da quel momento in poi si trasformò in un cecchino infallibile. Così tanto da avvicinare il Napoli al sogno scudetto, a suon di gol. Quelli che mancavano prima, e che invece resero i partenopei una delle squadre più prolifiche al mondo. La storia si ripeterà domenica al San Paolo. Spalletti contro Sarri, con il primo in vantaggio negli scontri diretti, ma con Sarri deciso a fare uno scherzetto alla sua ex squadra.