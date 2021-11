Tecnici e bandiere: è una Serie B dei mister coccolati

Bandiere in panchina per la Serie B. Sono state addirittura sette le squadre che hanno messo in panca i loro ex calciatori, con esiti più o meno diversi.

Ci sono le bandiere e ci sono le responsabilità. Spesso le due cose coincidono, soprattutto quando c’è da assegnare una panchina. In particolar modo, la Serie B è andata in controtendenza rispetto alle stagioni precedenti, assegnando i posti a sedere a loro ex calciatori.

In alcuni casi la scelta è stata semplicemente doverosa. Come a Como, la promozione raggiunta da Giacomo Gattuso era il pass meritato anche in Serie B. In effetti, Gattuso è ormai una bandiera lariana, prima con sei stagioni da calciatore poi subentrando sempre nel momento del bisogno e diventando il protagonista della rinascita. In Serie B, dopo un inizio un pochino difficile, sta emergendo il vero valore della squadra.

Chi ha tutt’altre ambizioni è il Lecce, che ha ripescato Marco Baroni. Era il centrale difensivo di fine anni Ottanta, erano i tempi di Carlo Mazzone allenatore e di una squadra che aveva – tra gli altri – Barbas, Pasculli e Terraneo. Visse stagioni belle da calciatore, si augura di viverle anche in panchina, puntando direttamente la promozione in Serie A.

Gli altri sogni di gloria

Il binomio tra Giovanni Stroppa e il Monza è una scelta di cuore, scelta avallata da Adriano Galliani. L’ex centrocampista partì proprio dal settore giovanile brianzolo per poi approdare a Milano, le esperienze in panchina a Crotone lo hanno forgiato per il campionato cadetto.

Proprio in Calabria, si è andati a ritroso ripescando una delle recenti bandiere, ovvero Francesco Modesto. Che aveva allenato in Serie C negli anni precedenti ed era il capitano di quel Crotone che andò in Serie A con Ivan Juric. Modesto dei tecnici appare quello che ha più bisogno di un maggiore rodaggio in cadetteria, potrà rifarsi prossimamente, l’avventura in rossoblù è finita anzitempo.

Sempre rimanendo al Sud, e scendendo di qualche chilometro, un altro binomio tra bandiere e panchina è quello tra la Reggina e Alfredo Aglietti. Gli amaranto in Serie B vogliono rimanere il meno possibile, non è un caso che la dirigenza calabrese abbia intenzione di fare le cose in grandi.

E chissà che un giorno non vedremo il Cittadella salire agli altari del calcio, dopo due finali playoff. Dopo l’esperienza Venturato, la panchina è toccata al suo vice, l’ex difensore Edoardo Gorini. In Veneto il tempo e le idee calcistiche non si sono evidentemente fermate.

Infine Moreno Longo, che ha giocato per una stagione con l’Alessandria e in panchina ha riportato i grigi in Serie B dopo più di quarant’anni. Ottenere la salvezza sarà davvero il massimo da poter fare al momento.