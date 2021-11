Roma, Abraham nei guai: multa salatissima per l’attaccante

Momento non positivo per Tammy Abraham, che ha ricevuto una multa molto salata direttamente a casa: ecco il motivo.

“Corri, Tammy, corri!“. Quante volte un uomo di cultura come José Mourinho avrà incitato così Abraham, parafrasando un celebre film con Tom Hanks. Ecco, forse dalle prossime settimane sarà il caso di invitare il centravanti a correre, sì, ma un po’ meno. A rendere più amaro, o forse più salato, il periodo all’attaccante inglese è arrivata infatti una bella multa. Per eccesso di velocità, ovviamente.

Mentre tutta Roma aspetta i suoi gol, ancora troppo pochi rispetto alle attese che erano state riposte su di lui, Abraham è stato raggiunto da una sanzione amministrativa proveniente da Londra direttamente nella sua nuova abitazione romana. Non proprio il massimo per potersi concentrare sul prossimo impegno in campo.

Certo, sicuramente ci sarà chi sta peggio. Ad esempio, a pochi chilometri, nelle stesse ore un calciatore della Lazio, Elseyd Hysaj, è stato raggiunto da un’altra multa ben più spiacevole, anche a causa di un importo quaranta volte superiore rispetto a quella consegnata all’attaccante inglese. Ma le sfortune altrui non possono essere un motivo di gioia, e così per Abraham non resta che l’amarezza per una contravvenzione che gli dovrà servire da lezione: chi va piano, va sano e va lontano.

Abraham: a quanto ammonta la multa per eccesso di velocità

Sfrecciare per le strade di Londra a bordo di una splendida Lamborghini non permette certo di passare inosservati. E cosota anche caro. Lo ha imparato a sue spese Abraham, che è stato raggiunto a Roma da una multa comminata per una trasgressione avvenuta durante il suo periodo al Chelsea. L’attaccante è stato infatti colto ad andare a 47 miglia orarie in una strada con limite a 20. Una contravvenzione che gli è costata non solo una mullta da 826 sterline (circa 980 euro), ma anche e soprattutto sei punti sulla patente.

Entrando nello specifico, come riportato dallo Scottish Sun, la multa in sé è di poco più di 600 sterline, cui si aggiungono una percentuale da destinare a un fondo per le vittime della strada e altre spese varie. Insomma, una situazione spiacevole ma che dovrà servire da Abraham come monito. Meglio prestare più attenzione, sul campo e anche fuori, per non rischiare di perdere il posto. Compreso quello da guidatore.