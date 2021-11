Chelsea Manchester, Carrick sorprende tutti: anche Ronaldo

Per la sfida con il Chelsea, Carrick prende una decisione sorprendente, commentando anche il percorso di Ronaldo e del Manchester.

In attesa di Ragnick, Micheal Carrick avrà il compito di cercare i tre punti contro il Chelsea. Non sarà semplice a Stamford Bridge, contro una squadra che ha annichilito la Juventus e viaggia a gonfie vele. Il traghettatore dello United ha preso in mano la squadra in un momento delicato, dichiarando di volere fare il meglio per il club, anche a costo di cambi radicali.

Proprio contro i Blues arriva la prima pesante decisione, che ha sorpreso la squadra e soprattutto Ronaldo. Un cambio drastico, che l’allenatore ha motivato davanti ai microfoni lasciando i tifosi a bocca aperta.

Chelsea Manchester, Carrick esclude Ronaldo: “Vi svelo il motivo”

Primo taglio deciso per Carrick, che manderà in campo il suo Manchester contro il Chelsea senza Cristiano Ronaldo. Cr7 farà da spettatore, e i tifosi dei Red Devils non hanno preso bene la decisione, cercando i motivi di una virata netta che fa molto rumore. A chiarire gli aspetti della esclusione eccellente è stato proprio il tecnico, che ai microfoni della stampa, prima del match, non ha mostrato incertezze.

“Volevo apportare alcune modifiche per cambiare le cose – ha riferito ai giornalisti – e ho parlato con Cristiano ed è stato fantastico”. Il portoghese partirà però dalla panchina in attesa di lavorare con Ragnick, che predilige i giovani e potrebbe decidere dar seguito alla scelta di Carrick. Sarebbe un caso, che per ora allo United escludono, ma che potrebbe nuovamente far riflettere il portoghese sul futuro.