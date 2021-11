Neymar, terribile infortunio: la caviglia fa crack – VIDEO

Terribile infortunio per Neymar, costretto a lasciare il campo in barella: la caviglia fa crack, lacrime per il brasiliano, che poi scrive sui social.

Le urla, le lacrime, poi i richiami ripetuti alla panchina per avere cure immediate. Neymar all’88’ di St. Etienne Psg ha lasciato il campo in barella. Dopo un violento contrasto conun avversario si è accasciato al suolo, e per un attimo i calciatori di casa lo hanno invitato a rialzarsi, credendo in una simulazione del brasiliano.

E invece sono state le urla e le smorfie del calciatore a chiarire che il dolore era pesante, e l’infortunio non di poco conto. Le immagini dimostrano infatti la distorsione non solo del ginocchio, ma anche della caviglia, che compie un movimento innaturale e anche brutto da vedere. É stato necessario l’intervento immediato dei medici con la barella per trasportarlo fuori dal campo, e Neymar è uscito in lacrime.

Neymar, tremendo infortunio: immagini terribili, poi il messaggio del calciatore

Cresce l’attesa per capire quale sia la diagnosi per Neymar. Le immagini incutono timore al Psg per via di una torsione innaturale, soprattutto della caviglia. Il club ha immediatamente scritto un messaggio sui social augurando un rientro immediato al calciatore, che però rischia di star fermo a lungo. Si teme la lesione, e il brasiliano nel suo messaggio non ha chiarito gli aspetti dell’infortunio, ma ha raccontato la paura dopo il contrasto.

“Queste cose capitano ad un atleta, non posso fare niente se non alzare la testa e andare avanti. Tornerò più forte” scrive O’Ney, che già domani si sottoporrà agli esami per capire quale sarà l’entità dello stop. Le immagini però incutono timore, e non lasciano buone sensazioni.