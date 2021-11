Udinese senza appelli: Genoa, un brunch di riscatto

Udinese e Genoa vanno in campo con la speranza di mostrare… al mondo altri talenti da poter valorizzare. E chissà, vendere tra un mese circa sul mercato.

L’anticipo delle 12.30 è un classico a buon mercato, perché la gara tra Udinese e Genoa sembra una sorta di casting aperto per quanti sono interessati a gennaio. C’è qualcuno che sogna un salto di categoria, altri invece vorrebbero maturare nuove esperienze. Sia nell’Udinese e sia nel Genoa qualcuno scalpita, alcuni elementi hanno voglia di cambiare aria, altri proprio vogliono lottare per altre posizioni di classifica.

Non se ne fanno un cruccio da una parte e dall’altra, le cessioni sono parte integranti del percorso sportivo, Udinese e Genoa sono squadre abituate a cedere per bene. In particolar modo i friulani, dopo aver ceduto Musso e De Paul, non hanno problemi di far cassa e hanno qualche altro elemento da mostrare sul mercato. Molina è il nome caldo per le fasce delle big italiane, ma attenzione anche a Beto, arrivato in sordina e già comunque decisivo al centro dell’attacco.

Come sempre non mancheranno le altre sorprese in terra friulana, il meglio deve ancora venire e il mercato darà utili indicazioni all’ambiente.

Nuova proprietà… vecchie abitudini?

La curiosità arriva per il Genoa su come opererà la nuova società nelle prossime settimane. Enrico Preziosi e la girandola di direttori sportivi alternatisi negli anni hanno praticamente travalicato ogni record di compravendite. È impossibile stilare quanti calciatori siano stati tesserati per il club rossoblù nel corso degli anni, ma ben inteso alcuni hanno fruttato delle meravigliose plusvalenze.

Il sogno è di rifare una operazione alla Piatek, arrivato nell’estate del 2018 per cinque milioni di euro e rivenduto al Milan quattro mesi dopo per trentacinque più bonus. Difficile arrivare a queste cifre, ma qualche giovane nei rossoblù sta emergendo nonostante le difficoltà. Rovella è stato già acquistato dalla Juventus (ma appare difficile un ritorno a Torino nell’immediato), Cambiaso e Kallon sono cresciuti e possono far scatenare qualche asta.

Soprattutto, dal Genoa i tifosi aspettano dei rinforzi esperti e duraturi per non avere più problemi in classifica e puntare anche ad altro.

La gara delle 12.30 darà il termometro dello stato attuale, un pareggio muoverebbe di poco la classifica ma prima dell’inverno un punto non è da buttare via. Gotti e Schevchenko ci penseranno su.

Dove vedere il match

L’anticipo di pranzo allo stadio “Dacia Arena” potrà essere visto su Dazn, sia da cellulare, nonché da tablet, pc o installando l’app sulla smart tv. La partita tra Udinese e Genoa sarà anche disponibile sui canali di Sky, sul numero 202 e 251.