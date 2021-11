Calciomercato Atalanta, in programma un super colpo: di chi si tratta

Il calciomercato si avvicina e le prime squadre iniziano a sondare il terreno per fare nuovi acquisti. Tra queste, c’è anche l’Atalanta di Gasperini.

Un’altra stagione straordinaria per l’Atalanta, quest’anno. Arrivati, ormai, alla fine della prima parte di stagione la Dea può vantare un quarto posto in campionato, ben consolidato e tanto vicino alle pretendenti in basso, in particolare alla Roma (a -3), quanto a 2 delle 3 forze candidate allo scudetto di quest’anno, Inter e Milan (rispettivamente a +3 e +4).

Leggi anche »» Hans Hateboer obiettivo ritorno: Atalanta, quanto manchi

Un pò più altalenante il cammino in Champions League, macchiato da alcuni scivoloni come quello di martedì scorso, ma ugualmente positivo, visto che la Dea (7 punti) avrà l’opportunità di giocarsi tutto all’ultima giornata in casa col Villareal (8 punti), quella che fin da subito era stata annunciata come la rivale N.1 nel girone non semplice toccato ai neroazzurri. E, in ragione, di una stagione che, dopo 3 mesi, rimane ancora viva su tutti i fronti, la dirigenza bergamasca sembrerebbe intenzionata ad intervenire sul mercato già a Gennaio. I dettagli di seguito

Calciomercato Atalanta, un regalo per Gasp: Jeremie Boga dal Sassuolo

La richiesta di Gian Piero Gasperini sarebbe Jeremie Boga del Sassuolo, scelto come sostituto dell’ormai partente Miranchuk. Il giocatore francese, naturalizzato ivoriano, andrà in scadenza con il club emiliano nel 2023 e pare non ci siano i margini per un rinnovo di contratto.

Leggi anche »» Il Milan crolla col Sassuolo: Berardi è sempre più l’uomo record

Perciò, oltre alla Dea l’esterno neroverde è finito anche nel mirino di Napoli e Shakhtar Donetsk, allenato da Roberto De Zerbi, con cui Boga era esploso nei primi due anni a Sassuolo. Tuttavia, la Dea rimane in pole position, considerato che al momento pare essere l’unica disposta ad accontentare la richiesta di 20 milioni più bonus fatta dal Sassuolo

🚨 Il grande obiettivo dell’#Atalanta per gennaio è #Boga: trattativa avviata con il Sassuolo ( si può chiudere a 20 milioni più bonus). #Muriel verso il rinnovo, Miranchuk ha tre proposte: Torino, Genoa e Zenit @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) November 25, 2021

Per saperne di più dovremo attendere le prossime settimane, quando l’apertura della finestra invernale di calciomercato sarà ancora più vicina. Per ora le sensazioni sono positive e da una parte e dell’altra c’è la volontà di chiudere una trattativa che sarebbe vantaggiosa per entrambi.