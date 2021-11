Benzema meglio di Henry? I numeri dicono di sì: infranto un altro record

Benzema frantuma un altro record ed entra nella storia della Francia, superata la leggenda di Thierry Henry.

Una stagione da record quella di Karim Benzema fino a questo momento. Numeri, tanti numeri: 11 gol e 11 assist in solo 13 partite in Liga che, al momento, lo rendono non solo il miglior marcatore, ma anche il miglior assist-man del campionato spagnolo. A questo si devono aggiungere i successi con la nazionale, in cui il bomber dei blancos è stato riconvocato – a 6 anni dalla sua ultima presenza – nel maggio 2021 per gli Europei.

Poco più di due settimane fa, grazie alla doppietta messa a segno nella dilagante vittoria dei blues con il Kazakistan, Benzema è diventato il quinto marcatore nella storia della nazionale francese (36 gol), superando Trezeguet (34) e rimanendo dietro ai soli Platini (41), Griezmann (42), Giroud (46) e Henry (51).

Benzema e Henry a confronto: i record con i club

Nazionale ma non solo. Già, perchè, nonostante i grandi risultati con la casacca dei blues, non bisogna dimenticare che Benzema è rimasto escluso dalle convocazioni di Deschamps per oltre 6 anni, fattore che occorre tenere in considerazione se si parla di statistiche. I numeri che contano sono quelli con i club, e in particolar modo quelli con il Real Madrid. Dopo il gol di ieri con il Sevilla, sono 295 le reti con i blancos, che sommate a quelle con il Lyone (66) fanno 361. Superato, quindi, Henry, fermo a quota 360, nella classifica dei marcatori francesi con più gol nei club.

Karim Benzema overtook Thierry Henry as the highest scoring French player in club football history with 361 goals 💥 pic.twitter.com/AsMBtkvMBJ — B/R Football (@brfootball) November 28, 2021

Un risultato importante per Benzema che con i suoi quasi 300 gol a Madrid, adesso punta alla storica leggenda del Real, Raul (324 gol), per raggiungere il secondo posto di una classifica ancora dominata da Cristiano Ronaldo (450 gol).

Nel frattempo, però, il francese, con la sua rete di mercoledì scorso, contro lo Shakhtar Donetks di De Zerbi, ha già messo a segno un altro record con il club di Madrid. Suo il 1000esimo gol nella storia del Real Madrid in Champions League. E, nella lotta al primato come migliore marcatore nella storia del Real in Champions League, adesso, si colloca terzo, dietro sempre ai soliti due: Raul e Ronaldo.