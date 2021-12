Ibra attacca Materazzi: la replica dell’ex difensore diventa virale

Ibrahimovic ha attaccato Materazzi in una sua recente intervista: l’ex difensore dell’Inter ha risposto per le rime con una provocazione sui social.

Zlatan Ibrahimovic va all’attacco, Marco Materazzi risponde per le rime. ‘Botte da orbi’ tra i due giganti, che tante volte si sono affrontati in campo quando il difensore vestiva la maglia dell’Inter. Ad accendere la miccia è stata l’intervista fiume dell’attaccante svedese del Milan al Corriere della Sera, un’intervista in cui ha parlato di qualunque cosa, non lesinando frecciatine o attacchi veri e propri. Come quello rivolto proprio all’ex avversario.

Facciamo ordine. Tutto è iniziato proprio dalla lunga intervista rilasciata da Zlatan. Una chiacchierata con la stampa che ha reglato più di qualche perla e di qualche aneddoto destinato a essere ricordato per anni, dal suo ritorno al Milan alle sue parole con Allegri, senza dimenticare il suo mancato passaggio al Napoli. Ma tra i momenti più discussi c’è stato proprio il passaggio su Materazzi, descritto senza mezzi termini come un calciatore scorretto.

“Entrava da dietro per fare male“, ha raccontato lo svedese, che pure con Marco ha giocato per alcuni anni all’Inter. Evidentemente non si sono però lasciati proprio un buon ricordo reciproco. Continua infatti il centravanti del Milan: “Con lui avevo un conto aperto da anni e l’ho saldato in un derby, quando l’ho colpito con una gomitata alla tempia“.

Materazzi replica a Ibrahimovic: la risposta è epica

Parole dure, durissime, forse anche più di un colpo proibito sul terreno di gioco, quelle di Zlatan. Dichiarazioni che non potevano essere lasciate impunite, specialmente da parte di un uomo di grande orgoglio come l’ex difensore dell’Inter.

Sono passate poche ore, e sui social Materazzi ha quindi scelto di rispondere all’attaccante svedese. E lo ha fatto a modo suo, con una provocazione che non può essere travisata. Senza utilizzare parole, l’ex centrale difensivo ha infatti punto il rivale sull’orgoglio, sfruttando i suoi punti deboli: le mancate vittorie, quelle che invece lui è riuscito a raggiungere.

“Post muto“, ha scritto Materazzi, postando su tutti i social una doppia foto: quella del trofeo della Coppa del Mondo e quella della Champions League. In altre parole, per dirla come avrebbe fatto Totti, Marco “gli ha sbattuto le coppe in faccia“, approfittando del fatto che siano due dei premi che Ibra non è mai riuscito a vincere. Al contrario di lui. Arriverà una controreplica da parte dello svedese?