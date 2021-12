France Football premia due panchinari: è bufera

I premi di France Football durante la cerimonia del Pallone d’oro continuano a far discutere: sul banco degli imputati due i due ‘panchinari’ d’oro.

Sono passati due giorni dall’assegnazione del Pallone d’oro 2021 e degli altri premi della manifestazione di France Football, ma le polemiche non accennano a placarsi. E non solo per la vittoria di Leo Messi, che ha superato Lewandowski, a detta di molti più meritevole della Pulce nel corso di questa stagione. A far discutere è stato infatti anche un altro premio andato a Gigio Donnarumma, attuale portiere del PSG.

L’ex Milan ha ricevuto il riconoscimento come miglior portiere della stagione, e non senza meriti, essendo stato decisivo in una delle manifestazioni più importanti di quest’annata, Euro 2020. Eppure, gli ultimi mesi al PSG hanno un po’ offuscato le sue prestazioni e la sua fama, e così anche lui è finito nell’occhio del ciclone dopo la più discussa edizione del Pallone d’oro di sempre.

Al di là dei meriti o demeriti dei due calciatori, a far discutere è forse il fatto che entrambi giochino al Paris Saint Germain e siano ampiamente sponsorizzati. Un dato che non può passare in secondo piano, anche perché il Pallone d’oro e gli altri riconoscimenti fanno parte di una manifestazione organizzata da France Football. Un motivo in più per essere sospettosi e puntare il dito contro i due vincitori.

Pallone d’oro: Messi e Donnarumma premiati da ‘panchinari’

Com’è possibile che il Pallone d’oro e il premio per il miglior portiere siano andati a due panchinari? Questo si chiedono molti detrattori di Messi, Donnarumma e dell’intera manifestazione di France Football. Un’accusa forte e in parte insensta, anche perché i riconiscimenti vengono dati per quanto fatto soprattutto nel corso della stagione precedente, non certo in questi pochi mesi di nuova stagione. Tuttavia, qualcosa di vero c’è.

Non sarà un panchinaro vero e proprio, ma fin qui Messi al PSG ha giocato poco. Complice una forma ancora non eccezionale e qualche problema fisico di troppo, la Pulce ha messo piede in campo in sole sette gare di Ligue 1 sulle quindici già disputate, mettendo a referto un solo gol e tre assist. Meglio è andata in Champions League, con quattro gare giocate su cinque e già tre gol segnati. Un bottino comunque ancora ampiamente insufficiente rispetto a quanto ci ha abituati a fare in passato.

Ancora peggio è andato a Gigio, lui sì ritenuto dall’attuale allenatore del PSG un panchinaro. In Ligue 1 il portierone italiano ha disputato solo sei gare, cui si aggiungono due apparizioni in Championis. Più di un vero panchinaro, molto meno di un titolare. Riusciranno entrmabi a far cambiare idea ai più scettici?