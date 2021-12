Deiola e il caso Cagliari: a gennaio, ennesima valigia pronta?

Alessandro Deiola ha la valigia pronta a Cagliari? Manca un mese alla riapertura del calcio mercato ma guardando alle statistiche individuali dei calciatori di Serie A, il mediano sardo ha battuto già ogni tipo di record possibile.

Fermate Deiola alla stazione: potrebbe esser questo il messaggio dei tifosi del Cagliari, che vorrebbero la permanenza del centrocampista in squadra. In effetti è tutto abbastanza curioso guardando al profilo e alle statistiche di Alessandro Deiola, mediano cresciuto proprio in rossoblù e che comunque è nel vivo delle turnazioni di Leonardo Semplici prima e di Walter Mazzarri.

La storia personale del calciatore è davvero curiosa, una serie di trasferimenti ripetuti ha portato il mediano ad avere la valigia pronta, alternandosi tra la serie cadetta e la massima categoria. Un elemento prezioso sì, ma precario, come una sorta di coetaneo che si alterna tra stage e tirocini. Con un’unica grande differenza nello stipendio e nel far comunque il mestiere sognato da bambini.

Così, all’avvicinarsi del calcio mercato c’è sempre un po’ un occhio di riguardo nel scoprire quale sarà il destino di Alessandro Deiola, che si muove praticamente in ogni sessione di mercato invernale, come una sorta di abbonato alle medie e lunghe tratte.

Gennaio, mese di arrivederci

In effetti, questa serie di viaggi è partita dalla stagione 2016-17. Dopo una gara con il Cagliari, il trasferimento estivo allo Spezia in Serie B con 14 partite e un gol, nonché un ritorno a casa avvenuto nella sessione invernale, per altre quattro partite in Serie A.

La stagione successiva ha registrato – almeno – una piena stagione di Alessandro Deiola a Cagliari, era nelle retrovie, riuscì a infilare 13 partite in campionato. Nell’estate del 2018 la partenza per Parma, con i ducali neopromossi è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio con dieci gare raccolte sino a gennaio… prima del ritorno in rossoblù. Il dieci come il numero perfetto, perché anche a Cagliari ha disputato lo stesso numero di partite nella seconda parte di stagione.

La stagione 2019-20 per Deiola è iniziata con il ritiro svolto con il Cagliari, ma Rolando Maran vedeva poco il centrocampista sardo, che ha collezionato solo una partita con i rossoblù. A gennaio è partito? Certo che sì, direzione Lecce per entrare nella mediana dei giallorossi, salvezza non evitata con dieci partite e un gol a referto.

Nell’estate del 2020 invece partenza estiva, tornando allo Spezia nella rosa di Vincenzo Italiano con dodici gare nella prima parte di stagione… e una seconda ancora a Cagliari, nuovamente simile nei numeri con altre dodici partite.

Per il momento non arrivano segnali in materia, ma sino a fine gennaio i tifosi del Cagliari devono stare attenti: una valigia è sempre pronta…