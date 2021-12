Calciomercato Fiorentina, giovane talento strappato alla Juve: chi è

La Juve aveva in mano un accordo, ora è praticamente con la Fiorentina, che si muove sul calciomercato: ecco chi è il talento nel mirino.

C’è stato un periodo in cui la Juve ragionava solo in prospettiva sul mercato. Gli anni in cui prese Gabbiadini, Zaza, altri giovanissimi da lanciare, o da rivendere per generare una crescita nelle casse del club. Erano gli anni in cui Marotta esplorava la Serie A e l’Europa in alla ricerca di giovani talenti. Poi la svolta, il focus su calciatori già affermati, fino al caos delle ultime settimane. Eppure fra affari sfumati, e altri realizzati, i bianconeri trovarono spesso il modo di scoprire calciatori poi letteralmente esplosi a Torino o in altre piazze.

É il caso del talento che fu vicinissimo a a raggiungere la Vecchia Signora, prima di un brusco stop, di una frenata nella crescita e di un nuovo boom, che è da mesi sotto la lente d’ingrandimento della Fiorentina. Quell’affare, sfumato per la Juve, si sta concretizzando per il club di Commisso, che attende solo le firme.

Calciomercato Fiorentina, chi è Ikoné: il talento in passato vicino alla Juve

Era l’anno 2016, e la Juve puntò gli occhi su un giovane del Psg. Jonathan Ikoné, veloce ed estroso esterno offensivo. Il tentativo di stapparlo a zero ai parigini sfumò per un soffio, quando erano già pronti i contratti da firmare. La situazione con il club francese era però compromessa, e il calciatore andò in prestito al Montpellier. Poi il passaggio al Lille, che come spesso accade valorizza i talenti in difficoltà e i giovani. La Fiorentina lo ha puntato, e avrebbe già incassato una risposta affermativa dalla Francia e dallo staff del calciatore. Trattativa quasi chiusa quindi, per un giovane che è estroso anche fuori dal campo.

Leggi anche: Fiorentina, che ambizioni! Se l’Europa non è un tabù

Ama gli anime giapponesi, ha una collezione incredibile di sneakers e di cappelli. Di ogni forma e tipo. É appassionato di moda, viaggia su bolidi costosissimi, fa i quali le Porsche. Si muove accompagnato dal suo amato cane, e di partite in giro per il mondo ne ha fatte tante. Ha infatti collezionato 58 presenze con 6 diverse selezioni giovanili della Francia, andando a bersaglio dall’Under 16 all’Under 21. Con la nazionale maggiore vanta invece 4 apparizioni, con una rete. In nazionale segna sempre, ed è pronto alla definitiva consacrazione. A Firenze magari, dove si dicono certi di avere già in pugno un calciatore preziosissimo.