Caos in casa Lazio, un titolarissimo potrebbe farne le spese

Ancora un pari per la Lazio: Lotito nel caos, poche presenze allo stadio e un titolare che rischia di essere tagliato da Sarri.

Il Sarrismo è un concetto che alla Lazio ancora non è stato ben recepito. Forse per una rosa inadeguata all’idea tattica dell’allenatore, di sicuro per l’inadeguatezza di alcuni elementi, che non sembrano funzionali al gioco chiesto dall’ex allenatore di Napoli e Juve. I tifosi incassano, ma la pazienza sembra essere finita. Dopo la contestazione scattata per la politica sui biglietti, che si è tradotta in una scarsa presenza all’Olimpico, la questione ora passa all’aspetto tecnico.

Nel mirino c’è la difesa, che incassa gol a raffica e non sembra pronta a sostenere la spinta chiesta da Sarri, ora deciso a ragionare su come invertire un trend negativo. I biancocelesti sono al nono posto in classifica, ma ciò che fa scalpore è il dato dei gol incassati. Sono ventinove, terzo peggior dato in una Serie A in cui solo Spezia e Salernitana hanno fatto peggio. C’è da cambiare marcia, di sicuro sul mercato. Intanto però un calciatore su tutti potrebbe pagare, e i tifosi chiedono a gran voce un cambio di rotta deciso.

Lazio, Sarri e Lotito nel caos: un titolarissimo può star fuori, e parte la petizione

Con il poker dell’Udinese i gol incassati nelle ultime 3 giornate sono ben 10. Un numero enorme, che si scontra con le ambizioni di una squadra che non può raggiungere i traguardi prefissati con una difesa poco affidabile. Serve una ristrutturazione del reparto, sempre in difficoltà quando gli avversari saltano il primo pressing biancoceleste. Un problema da ricercare nel sistema di gioco imposto da Sarri, ma di sicuro anche in alcune prestazioni non del tutto esaltanti. I centrali soffrono molto, vanno spesso in inferiorità numerica, e a farne le spese è Pepe Reina, spesso bersagliato dalle squadre che ha difronte.

I tifosi non ci stanno, e lo hanno messo nel mirino. Così tanto da far partire una petizione online su Change.org. “Maurizio Sarri salva la Lazio e fai giocare Strakosha. Per ridurre l’ansia dei tifosi laziali e dare la possibilità di salvare qualche gol. È tempo che un ex buon portiere, Reina, sia un supporto e un mentore”. Cambieranno le gerarchie? Non è dato saperlo, ma di sicuro la difesa ha bisogno di una inversione di rotta decisa e immediata.